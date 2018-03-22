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帮特朗普胜选的数据公司还主导英国退欧？政府正调查

帮特朗普胜选的数据公司还主导英国退欧？政府正调查
2018年03月22日 11:54 新浪科技
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Cambridge Analytica位于英国伦敦的办公室Cambridge Analytica位于英国伦敦的办公室

　　新浪科技讯 北京时间3月22日早间消息，因未经许可而使用数百万Facebook用户数据，英国咨询公司Cambridge Analytica（剑桥分析）处于舆论的风口浪尖，2016年，该公司曾受雇于唐纳德·特朗普，为他的美国总统竞选获得处理数据。

　　然而，这家公司也对2016年英国人投票决定离开欧盟一事负有责任，正因此接受审查。

　　在英国脱欧投票期间，Cambridge Analytica与离开欧洲团体Leave.EU的几位领导人曾吹嘘互为工作伙伴。不过，后者已经撤回声明，称从未签署合同，也没有一起干成什么事。

　　作为假新闻调查的一部分，英国议会正在调查Cambridge Analytica和Leave.EU之间的联系。

　　Cambridge Analytica曾与Leave.EU合作过吗？

　　Leave.EU的联合创始人阿荣·班克思（Arron Banks）在一本书里说，2015年10月他的组织聘请了Cambridge Analytica——一家使用“大数据和先进的心理”影响人的公司。在2015年11月，Leave.EU在其网站上说，Cambridge Analytica“将帮助我们以地图形式标出英国选民及其信仰，使我们能够更好地与选民沟通。”

　　在同一个月，Cambridge Analytica主管布里坦妮·坎瑟（Brittany Kaiser）参加了Leave.EU的新闻发布会。她说，她的组织将“对英国进行大规模研究，以便真正理解为什么人们有兴趣留在欧盟，或离开欧盟。”

　　2016年2月，Cambridge Analytica首席执行官亚历山大·尼克斯（Alexander Nix）在《竞选》杂志上提到，他的公司正在为Leave.EU。“通过确保适当的网上选民收到适当的信息，我们已经开始助力Leave.EU的社交媒体活动，”尼克斯说，本周他已被公司停职。

　　去年，Leave.EU的通讯总监安迪·威格摩尔（Andy Wigmore）也在Twitter上表示，他的竞选团队使用了这项服务。“你应该使用Cambridge Analytics，”他说，并补充道，他愿意“高度推荐他们”。

　　Leave.EU现在怎么说？

　　班克思说，在公投前，Cambridge Analytica主动找到Leave.EU寻求合作，但最终无果——没有合作，也谈不上付钱。

　　“我们确实有与 Cambridge Analytica——他们通过了一份广告，被提交给选举委员会，放入指定的文件中，”班克思s告诉路透社。

　　之所以没有与Cambridge Analytica合作，是因为Leave.EU组织没有得到官方认可，同时，对咨询公司存在顾虑，班克思说。

　　当被问及Leave.EU是否接受过Cambridge Analytica的服务并为其支付费用时，班克思说：“没得到任何好处，没有数据，什么都没有。”

　　本月早些时候，当被议会委员会问及在书中提到“雇佣”Cambridge Analytica一事时，班克思回答说，当时只是有合作意向。

　　Cambridge Analytica怎么说？

　　上个月尼克斯告诉议会委员会，他曾联系过班克思和威格摩尔，他们的陈述是不真实的。

　　《竞选》杂志中的文章存在错误，“那是由一位过分热心的公关顾问撰写的”，他说。

　　他说，“我们希望和打算为这项运动做一些参考工作。后来没做成。声明一出来，我们立刻向所有媒体明确表示，我们没有参与其中，但错误报道已被公诸于世了。”(斯眉)

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