因限制用户访问网速：Facebook在韩国被罚39.7万美元

新浪科技讯 北京时间3月22日早间消息，据外媒报道，韩国电信监管机构向Facebook开出罚单，金额为3.96亿韩元（约合396706美元），起因是后者在2016年和2017年故意放缓用户的连接速度。

据美国媒体ABC新闻报道称，韩国通信委员会（KCC）去年5月开始对Facebook启动调查，最终判定该公司违反了法律，在毫无必要的情况下限制用户的访问速度。

此前，一些韩国用户必须先进入香港和美国的网络，才能登陆Facebook账号，在某些情况下连接速度减慢450%。

KCC在一份声明中说，“Facebook没有积极受理当地电信服务提供商的投诉，对用户抱怨网络连接慢的情况置之不理，服务质量并没有维持在适当水平。当韩国发生无法直接登陆Facebook账户的争议时，该公司在2017年10月和11月期间重置系统，使连接恢复到初始状态。”在此之前，韩国的互联网服务提供商每天接到数次关于连接速度缓慢的投诉。

Facebook声称没有违反韩国法律，因为它的使用条款说，无法保证其服务不会受到延误影响。然而，KCC没有接受这一说辞，建议Facebook部分修改使用条款。在一份声明中Facebook表示，“我们与KCC的决定感到失望。我们致力于为所有用户提供最佳服务，并将继续与韩国互联网服务提供商合作，以便实现这一目标。”(斯眉)