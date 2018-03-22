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OKEx回应用户质疑：合约交易非期货 平台无机器人

OKEx回应用户质疑：合约交易非期货 平台无机器人
2018年03月22日 10:07 新浪综合
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　　同步财经 3月22日报道

　　昨日下午，OKEx针对此前用户线下维权问题向同步财经回应称，OKEx提供的合约交易不属于期货交易，OKEx在旗下业务交易中不存在任何官方机器人。

　　同时，OKEX称不会响应任何以非法名义要求补偿投资损失的訴求。OKEx已与政府部门沟通，将认真对待客户投诉问题。

　　以下为回应全文：

　　同步财经您好！

　　近日，有数名OKEx客户到北京乐酷达网络科技有限公司（以下简称：乐酷达公司）进行投诉，导致壹些不符合事实的消息在网上流传，针对具体问题OKEx回复如下：

　　1、涉及投诉的OKEx和中国公司乐酷达网络科技有限公司的关系：乐酷达是纯中国团队，OKEx是国际团队， OKEx公司注册地在伯丽兹，所有董事都是国际团队，办公室在香港和美国；

　　2、OKEx法律团队认为平台的比特币虚拟合约业务不属于传统期货，交易过程没有法币，属于币币兑换，不符合传统期货定义，用户和OKEx公司之间也没有资金往来。

　　3、OKEx主要针对国际市场和海外华人市场，并不针对中国市场，OKEx合约已经增加了用户风险评测，不允许普通用户参与虚拟合约业务。

　　4、OKEx公司尊重每壹位客户，对任何壹位客户的投诉都会认真对待，做好服务沟通工作，但不会响应任何以非法名义要求补偿投资损失的要求。

　　5、OKEx作为平台，从未参与任何交易，所有的交易都是用户之间进行，OKEx平台很多量化交易的用户采用api交易，不存在任何官方机器人。

　　6、相关政府管理部门与北京乐酷达网络科技有限公司沟通后，表示对于此类的客户投诉，希望公司认真对待、细心解释，做好与客户的沟通工作。

OKEx机器人期货
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