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涨停跌停背后 超60家营业部参与乐视网“博弈游戏”

涨停跌停背后 超60家营业部参与乐视网“博弈游戏”
2018年03月21日 21:02 界面
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　　来源：界面新闻 作者：梅岭ML

　　从2018年1月24日乐视网（300104.SZ）“全线利空”下复牌以来，这家前景仍然扑朔迷离的公司已经迎来了14个跌停，以及3个涨停，并且还有5个交易日上涨幅度超过5%。3月21日，乐视网在前两个交易日经历一跌停，一涨停的起伏表现后，曾在尾盘一度下跌9.54%，最终以下跌5.79%收盘，报5.53元/股。

　　诸多分析均表示，乐视网起起伏伏的背后，是超过60家营业部的你来我往。根据东方财富网数据，乐视网近一个月涨幅已达到32.81%，一个月内登录龙虎榜已超过7次。

　　根据统计，中信证券上海分公司龙虎榜成交金额高达4.2296亿元，在近期登上3次乐视网龙虎榜。其中买入3次，买入金额共2.64亿元，卖出1次，卖出1.587亿元，净买入额达1.06亿元。而从净买入额来看，银河证券厦门美湖路买入净入额高达2.884亿元，龙虎榜成交额达2.93亿元，上榜3次，买入额高达2.91亿元，卖出251万元。

　　净买入额为正的还有招商证券北京建国路净买入额达1.05亿元，而华福证券厦门湖滨南路净买入额达到2519.82万元，买入额为6414.58万元。

　　从营业部的情况来看，厦门的营业部成为乐视网净买入额的“主力军”。银河证券厦门美湖路及华福证券厦门湖滨南路共计净买入乐视网3.14亿元。

　　从卖出情况来看，2次登上乐视网龙虎榜的广发证券深圳深南东路买入仅121万元，但卖出1.79亿元，净卖出1.77亿元。而海通证券上海建国西路上榜1次，买入仅90万元，卖出1.16亿元，净卖出1.15亿元。

　　从3月20日龙虎榜数据来看，当日乐视网日涨幅偏离值达到7%。买入金额最大前五中，中信证券上海溧阳路买入4200万元，卖出1945万元；华福证券厦门湖滨南路买入3768万元，但于此同时，此营业部同日卖出了3894.4万元乐视网股票。

　　卖出金额中，财达证券佳木斯长安东路卖出8971万元乐视网股票位列第一。

　　3月19日，乐视网跌停，日跌幅偏离值达-11.20%成交金额2.43亿元。其中，买入金额最大的为华泰证券厦门厦禾路，买入2688.6万元，卖出6408元。华福证券厦门湖滨南路买入2639.67万元，卖出3204元。

　　卖出名单中，国元证券上海虹桥路卖出1324万元，位列第一。

　　3月16日，乐视网跌停，当日乐视网跌幅偏离值达-9.09%，成交金额1.41亿元。其中，买入金额最大的为英大证券深圳前海路为237万元。但卖出金额中，国盛证券南昌永叔路卖出1779万元，华泰证券郑州经三路卖出1303万元。

　　3月13日，乐视网涨停，当日涨幅偏离值达10.50%，当日成交金额高达9.78亿元。其中买入金额最大的为中信证券上海分公司，买入1.11亿元，银河证券厦门美湖路这一日买入2177万元，卖出10.7万元。同日卖出金额最大的民生证券河南分公司，卖出1233万元，但同日买进72.1万元。

　　2月22日，乐视网涨停，当日涨幅偏离值达8.24%，其中，中信证券上海分公司成为买入金额第一，买入1.41亿元，卖出0元。

　　起起伏伏的二级市场，不断伴随着的是乐视网业绩的巨亏，上市公司连续发布的九大风险，还有近期的孙宏斌辞职等利空，而当上市公司发布上述消息后，次日二级市场均会有所下滑。在孙宏斌宣布辞职后，乐视网一改前几个交易日大幅上涨的势头，迎来跌停。

　　近日，贾跃亭的法拉第未来工厂正式开工，并将在北京上海展开招聘，这对于几乎看不到任何利好的乐视网来说，可能是市场上能拉动股价的唯一消息。

　　根据乐视网公告，目前贾跃亭持有公司102,426.66万股股份，占总股本的25.67%，其中101,953.98万股已质押给金融机构，102,426.66万股被北京市第三中级人民法院等司法机关冻结。贾跃亭股权质押存在因无法及时追加担保而被相关机构处置的风险，从而可能导致公司实际控制人发生变更。

　　从1月24日复牌至今，乐视网累计换手率已达200%以上，在这样的背景下，乐视网已经成为游资博弈的天堂。

　　根据乐视网2017年业绩预告，乐视网全年预计亏损约116亿元。

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