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扎克伯格承认犯错：保护不了用户信息就不配提供服务

扎克伯格承认犯错：保护不了用户信息就不配提供服务
2018年03月22日 09:23 澎湃新闻
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　　Facebook卷入泄露用户信息风暴第5天，扎克伯格终于打破沉默。

　　北京时间3月22日3点半，Facebook创始人马克·扎克伯格在他的Facebook页面上发表了一份声明。声明中称，“我们有责任保护大家的数据，如果做不到，那么我们就不配为大家提供服务。”

　　此 前3月17日，美国纽约时报和英国卫报共同发布了深度报道，曝光Facebook上超过5000万用户信息数据被一家名为“剑桥分析” （Cambridge Analytica）的公司泄露。这起事件的焦点在于，数千万Facebook用户的信息，在用户不知情的情况下，被政治数据公司“剑桥分析”获取并利 用，向这些用户精准投放广告内容，帮助2016年特朗普团队参选美国总统。而且，Facebook在两年前就知晓事件的情况下，并未及时对外披露这一信 息。

　　扎克伯格的声明中，承认了平台曾经犯下的错误，梳理了“剑桥分析”事件的来龙去脉，并提出了Facebook接下来为了阻止用户信息被利用，即将做出的举措。

Facebook创始人兼CEO马克·扎克伯格发布声明。Facebook创始人兼CEO马克·扎克伯格发布声明。

　　根据扎克伯格公布的泄密事件时间线，Facebook在2007年创立之初，就可以显示用户好友的生日、住址、相册等信息。

　　2013 年，剑桥大学研究员Aleksandr Kogan创建了一个问答应用“这是你的数字化生活”（this is your digital life），并获得了约30万人安装。由于当时Facebook是开放广告API接口的，这让Kogan可以在这些用户好友（获得千万计）不知情的情况下，获取他们的数据。

　　2014年，Facebook宣布将大幅度限制数据应用访问。像“这是你的数字化生活”（this is your digital life）这样的应用，不能再在用户好友不知情的情况下，访问他们的数据。

　　2015 年，Facebook从卫报的记者那里得知，Kogan在未征得用户同意的情况下，跟剑桥分析分享了他的数据。扎克伯格称，这违背了和Facebook的 条款，所以Facebook立即从平台上禁止了Kogan的应用，并要求Kogan和剑桥分析删除所有不当获取的数据，并开出证明。

　　直到上周，Facebook从多家媒体报道中了解到，剑桥分析并未删除所有用户数据。剑桥分析否认了这一点，并同意由Facebook雇佣的一家公司进行核查。至此，我们还在与监管者合作调查。

　　扎克伯格在声明中称，这虽然是Kogan、剑桥分析和Facebook 之间的信用问题。但确实违反了Facebook与用户之间的信任。

　　除了需要向被剑桥数据获取了数据的用户进行告知，扎克伯格在声明中还称，Facebook还要做这些事情：

　　1，调查所有能获取Facebook数据的app，对所有存在“可疑行为”对app进行审计。

　　2，更多限制开发者获取数据的权限，阻止其他种类的数据滥用。

　　3，在新闻流上设置一种工具，能够告知用户哪些app能获得他们的数据，并允许用户取消这些app 的数据许可。

　　作为Facebook创始人，马克·扎克伯格在泄密门事件上的缓慢应对备受争议。有投资者甚至认为，他在危机处理上缺乏经验，应该下台让位给公司COO桑德伯格。

　　除扎克伯格发布了表态声明之外，Facebook官方也发布公告，提出了6大主要举措，阻止第三方公司在没有授权的情况下获取用户的个人数据，预防未来与“剑桥数据”类似的事件发生。

Facebook官方发布声明，提出防止用户数据被滥用的举措。Facebook官方发布声明，提出防止用户数据被滥用的举措。

　　这6大举措包括：

　　1，评估所有能够在Facebook平台上获取大量数据的app和有可疑行为的app；

　　2，向所有个人信息被第三方app误用的用户发出警告；

　　3，关闭用户最近3个月没有使用过的app获得用户数据的权限；

　　4，改变Facebook的登陆数据，这样第三方app只能看到用户的名字、头像和邮箱地址，除非该app通过更多的评估流程；

　　5，帮助人们管理他们在Facebook上使用的app，管理这些app能看到他们的哪些信息，以及

　　6，增加用户的“捉虫奖励项目”。如果用户发现app开发者不正确使用用户数据，提出举报能够获得奖励。

　　“我一直在工作，了解究竟具体发生了什么以及如何阻止它再次发生。”扎克伯格在公告中称，“我创办了Facebook，最终我要对我们平台上发生的事情负责。我很认真地要采取行动保护我们的社区。”

　　Facebook的首席运营官谢丽尔·桑德伯格（Sheryl Sandberg）也在自己的Facebook页面上，转发了扎克伯格的声明，并称“我十分后悔我们处理此事做的还不够多。”

　　扎克伯格还会在当地时间9点出现在CNN的电视上，对情况作出解释。

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