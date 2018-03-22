YouTube首次成为美国最赚钱iPhone应用：收入增150%

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新浪科技讯 北京时间3月22日上午消息，周二时，YouTube成为美国地区最畅销的iPhone App，也就是成为“Top Grossing ”排行榜的第一名，之前的排名最高只到第3位。不过YouTube只是在美国排到了第1位，在其它国家还没有达到。

几年来，YouTube App在Top Grossing上的排名一直在上升，主要是因为2015年秋天它推出了YouTube Red应用内付费订阅服务。YouTube Red刚一推出就迅速将App送进了Top Grossing排行榜。推出之后第二个月，YouTube iPhone App冲到了第6位，自此之后，App每天创造的收入估计超过10万美元，有时可能高达30万美元，不考虑iPad带来的收入。

从那之后，YouTube的iOS营收取得了明显增长，因为YouTube Red越来越流行，还受到了其它一些趋势的刺激，比如剪线族越来越多，最年轻的用户终于有了手机，移动运营商推出流媒体套餐，观看时数据流量不会统计到套餐中去，有些运营商还提供便宜的不限流量套餐，流媒体直播服务不断膨胀，推出其它一些功能增强YouTube观众的参与度。

为什么突然升到了第1位？升到第1位可能并没有什么意外的，只是因为App一直稳步提升，最终升到第1位，也可能是因为苹果对排名算法做了调整。

根据Sensor Tower的报告，2015年，YouTube开始在应用程序内推行变现措施，自此之后，它在iOS平台上获得的毛用户收入已经超过2亿美元。上个月，它的毛收入约为1400万美元，比2017年2月增长133%。虽然3月份还没有结束，不过YouTube在iOS的全球收入已经同比增长150%，超过1200万美元。

YouTube的营收大部分来自YouTube Red付费订阅服务，还包括Super Chat、虚拟打赏服务带来的收入。

请注意，统计时并没有将其它营收考虑进去，比如YouTube Music、YouTube Gaming的收入，这两项服务也支持应用内采购。统计也没有将Google Play收入包含进去，另外，YouTube还有其它营收，比如租赁、商品购买、广告。

推出iOS 11之后，Top Grossing排行榜从App Store剔除，不过App Store分析公司仍然通过某种渠道拿到了数据。(云外)