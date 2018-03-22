Uber撤回对新产品主管加盟邀请：曾任亚马逊主管

新浪科技讯 北京时间3月22日早间消息，Uber CEO达拉·科斯罗萨西的一份备忘录显示，公司取消了对前亚马逊语音购物副总裁阿萨夫·罗南（Assaf Ronen）的邀请。此前Uber曾邀请罗南担任该公司产品主管一职。

据消息人士透露，罗南在2017年底从亚马逊离职，目前处于赋闲状态，因此Uber此前曾考虑将其招致麾下。罗南离开亚马逊的原因目前仍不得而知。

阿萨夫·罗南

本周早些时候Uber的无人驾驶汽车事件在亚利桑那州将一行人撞死，此事让该公司陷入了舆论漩涡，目前Uber已经暂停了所有无人驾驶汽车测试工作。本次取消对罗南的工作要约也将会让Uber招来一些非议。

除了亚马逊外，罗南还曾经供职于微软。在亚马逊工作期间，他的职务是语音与自然用户界面购物副总裁。

Uber前产品总监丹尼尔·格拉夫（Daniel Graf）将会继续担任公司的顾问。他与2015年底加入Uber，期初担任的是市场动态总监，管理用于配对司机与乘客以及设定价格的算法。在刚刚加入Uber的时候他的回报对象是前产品副总裁艾德·贝克（Ed Baker）。2017年3月，贝克离开Uber，产品副总裁一职由格拉夫接任。(月恒)