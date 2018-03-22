华尔街：股市对Facebook数据泄露丑闻反应过度

新浪科技讯 北京时间3月22日早间消息，很多华尔街投资人士都认为，Facebook最近的数据泄露丑闻不会产生太大影响，而股市反应过度，因此还是建议买入该股。

Altimeter资本管理公司创始人兼CEO布拉德·格斯特纳（Brad Gerstner）就是这样一位投资人士，他认为Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）和雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）是“全球科技行业最优秀的管理团队之一”，因此建议买入该公司的股票。

“我不觉得这是什么了不起的丑闻。”他周三接受CNBC采访时说，“以合理的价格买入优秀的公司是长期投资的宝典，尤其是当它们打折出售时。”

他并非唯一一个持有这种想法的人。著名投资人、Legg Mason Opportunity Trust投资组合经理比尔·米勒（Bill Miller）也认为Facebook的股价“太便宜”。

“这件事情会过去的。”他周三通过电子邮件接受采访时说。

加拿大皇家银行资本市场高级科技分析师马克·马哈尼（Mark Mahaney）也认同这种看法，他认为此事“基本不用担心”。他还表示，关于监管的担忧已经基本体现在股价中，而广告主可能在未来一年增加在Facebook上的开支。

Facebook本周因为有5000万用户数据被政治数据分析公司Cambridge Analytica获取而被卷入舆论漩涡。Facebook早在2015年就知道此事，但直到上周六被媒体曝光才出面承认。

Facebook高管也在周三发表声明对此进行解释。扎克伯格在声明中说：“我们有责任保护你们的数据，如果我们不能，那就没有资格为你们服务。”

但这一丑闻还是令Facebook股价遭遇重挫，自从本周一以来，该股市值蒸发近500亿美元。

“我们认为基本面没有改变，但为了了解确定性，你必须知道钱从哪里来。”马哈尼说，“我们最近的调查显示，有66%的Facebook广告主计划在未来12个月增加在这个平台上的开支。我不认为今天的影响这种情绪。”

格斯特纳承认，这家社交媒体公司并不完美。但马哈尼表示，他认为Facebook Messenger和WhatsApp等新型平台具备巨大的广告变现潜力。

“Facebook甚至还没有触及冰山一角。今后几年还将有海量广告资金涌入Facebook。”他说。

Altimeter资本管理公司是一家专注于科技行业的投资公司，管理27亿美元资产。他们还曾是Facebook和谷歌的早期投资者。(书聿)