Facebook：将采取更严格策略保护用户数据

新浪科技讯 北京时间3月22日早间消息，本周三，Facebook发布了平台的用户数据保护策略。最基本的一点在于，Facebook将更谨慎地对待用户数据共享，并提升对用户的透明度。

近期媒体曝光，政治分析公司Cambridge Analytica收集了5000万Facebook用户的数据，引发了公关灾难。Facebook指出，该公司已采取修复措施，避免其他公司效仿Cambridge Analytica的做法。例如从2014年开始，对于要求用户数据的应用，Facebook会在应用上线前进行评估。此外，Facebook向用户提供了更多方式，控制开发者如何访问用户数据。不过，这些工具使用起来并不容易，甚至对精通技术的用户也是如此。

Facebook表示，未来将会对要求大量用户数据的应用展开全面审查，封杀任何违规者。考虑到Facebook早在2015年就已经知晓Cambridge Analytica的数据挖掘策略，但直到上周才封杀相关应用，因此Facebook需要证明，该公司会非常严肃地对待隐私问题。

此外Facebook表示，将提醒所有受恶意应用影响的用户。业内人士认为，Facebook本应从一开始就这样做。在Cambridge Analytica的事件中，Facebook更严重的问题在于，没有警告5000万用户他们的数据可能被滥用。Facebook必须向22亿月活跃用户证明，该公司的平台是可信的。

如果你有3个月没有使用某应用，那么现在Facebook将关闭该应用访问你数据的权限。此外Facebook还表示，将帮助用户更方便地控制，应用如何使用他们的信息。(李丽)