新浪科技> 互联网 > 正文

蚂蚁金服将探索对银行开放花呗借呗

蚂蚁金服将探索对银行开放花呗借呗
2018年03月22日 08:00 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　证券时报记者 孙璐璐

　　证券时报记者从3月21日在京召开的《2018消费金融行业新趋势》论坛上获悉，蚂蚁金服今年将探索开放花呗、借呗业务，尝试与银行等金融机构合作。

　　随着中国经济动能的转换，消费支出的稳定增长已成拉动经济增长的最主要动力。此次论坛上，国家金融与发展实验室副主任曾刚判断，加强金融机构与互联网消费金融的合作，共建合作共赢的生态是消费金融发展的方向。

　　目前，在众多消费金融主体中，银行稳居消费类金融服务主力。截至2017年底，我国消费金融市场规模（不含放贷）约为8万亿元。其中，存款性机构短期消费贷款余额达6.7万亿元，占总规模的80%以上。

　　“银行有资本、有风控经验，但缺少消费场景、缺少数据，这正是互联网电商平台所擅长的，两者结合，既能让金融真正服务到用户的合理消费需求，又能更好控制风险，降低资金和服务成本，利于行业发展。”曾刚表示。

　　蚂蚁金服微贷业务负责人透露，蚂蚁金服已在积极探索与银行等金融机构的合作，并严格做好风险评估。

　　据悉，未来蚂蚁金服与机构的合作方式，将严格按照新规要求，由金融机构自主风控，蚂蚁金服也会做风险评估，但审批额度以机构终审结果为准，蚂蚁金服不会兜底。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有