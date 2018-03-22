蚂蚁金服将探索对银行开放花呗借呗

证券时报记者 孙璐璐

证券时报记者从3月21日在京召开的《2018消费金融行业新趋势》论坛上获悉，蚂蚁金服今年将探索开放花呗、借呗业务，尝试与银行等金融机构合作。

随着中国经济动能的转换，消费支出的稳定增长已成拉动经济增长的最主要动力。此次论坛上，国家金融与发展实验室副主任曾刚判断，加强金融机构与互联网消费金融的合作，共建合作共赢的生态是消费金融发展的方向。

目前，在众多消费金融主体中，银行稳居消费类金融服务主力。截至2017年底，我国消费金融市场规模（不含放贷）约为8万亿元。其中，存款性机构短期消费贷款余额达6.7万亿元，占总规模的80%以上。

“银行有资本、有风控经验，但缺少消费场景、缺少数据，这正是互联网电商平台所擅长的，两者结合，既能让金融真正服务到用户的合理消费需求，又能更好控制风险，降低资金和服务成本，利于行业发展。”曾刚表示。

蚂蚁金服微贷业务负责人透露，蚂蚁金服已在积极探索与银行等金融机构的合作，并严格做好风险评估。

据悉，未来蚂蚁金服与机构的合作方式，将严格按照新规要求，由金融机构自主风控，蚂蚁金服也会做风险评估，但审批额度以机构终审结果为准，蚂蚁金服不会兜底。