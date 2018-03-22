区块链众生相|信仰技术的原住民:眼见圈外人跑步入场

【编者按】转眼间，区块链领域的明星以太坊就遭遇了倒春寒。北京时间3月19日凌晨，据Bitfinex平台报价显示，以太坊报466.24美元，24小时跌超20%，创近三个月新低。 这无疑给春节以来延续至今的区块链狂热来了一记当头棒喝。彼时，以太坊被作为区块链技术的成功典型，被形形色色的“3点钟”群到处传颂。但正如新浪科技早前报道，当前的区块链讨论混淆了技术长期发展的展望和ICO下一夜暴富的痴望。与其说它是一个革命性的新风口，不如说更像是一场“韭菜”们的修罗场。 狂热之下，和区块链密切相关的人们，究竟经历了怎样的30天？新浪科技为你展现。

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新浪科技 谭宵寒

在“区块链”的概念被更多人了解之前，2013年附近，国内迎来第一批数字货币入道者，他们或眼见身边人的暴富，或匆忙入局成了当年的新韭菜。而从炒币到开始研究底层技术，他们也成为区块链的原住民。

“在区块链还没有体现那么强的赚钱价值就入行的可以称为是原住民，但后来者大概率是因为赚钱的效应才进来。老团队更倾向于做底层，后来者更倾向于做应用。”Achain创始人崔萌解释说。

经过2013年、2017年的两轮浪潮，越来越多的圈外人涌入，“互联网金融行业、P2P行业的人跑步进入行业。”钛云科技联合创始人程超说道。

天算DELPHY创始人汪波也完整地见证了整个行业在国内的发展，“我们同时走访了国外多个国家，包括美国、日本、新加波、越南、泰国，与所有国家相比，中国目前是区块链行业最火热的地方，项目也是最具动态感的。”当越来越多的圈外人涌入，当概念被越来越多人熟知，行业内的从业者似乎也形成了一道隐形的线，跟风者涌入带来了行业繁荣，也同时带来了行业乱象。

不信，就别来

“当时还是韭菜。”钛云科技联合创始人程超告诉新浪科技，2013年他还正在清华读研，分散着投资了将近1万元的各类数字货币，“后来基本归零了，跌得太厉害就不看了。”这是程超入圈的代价，但早已有人在这波机会中发财。

汪波在09年便开始了解比特币，但当时他并不相信互联网可以“生钱”，认为这仅是被包装的时髦概念，便没有跟进。早期进入币圈、链圈，往往都是通过朋友介绍，汪波也是如此，在2013年，他见证了一位身边好友，在比特币10美金时，押入所有身家投资，而随后比特币价格涨到了500美金。“他之前做了十几家公司没有赚得的回报，通过这次投资成为我们中间最富有的人。这让我们随后也跟入了一部分，一个月便从500涨到600多美金。”

这也是行业的第一波浪潮，2013年初，比特币价格为13美元，随后一路高涨超过一盎司黄金价格（1242美元），到年末达到811美元，年增长率超6000%。

“2012、2013年还没有区块链这个词，没人关注底层技术，也有很多不好的舆论，当时在北京、上海、杭州、深圳都有小圈子，崔萌说，“这个圈子非常私密。不信，就别来。”

而作为区块链行业的原住民们，他们大多是工科、技术出身，始于炒币，渐渐也开始关注币底层的技术，“我们信，第一，区块链的解决方式很创新，第二，组织方式有很大的机会，第三，比特币带来了我们实实在在的收益。”

“15年我们开始做企业的时候，区块链公司非常少，全国做区块链的行业不超过100家，深圳就那么几家，整个圈子里的朋友就那么一点。”2015年3月在深圳和朋友创办了一家区块链交易平台招股科技的程超向新浪科技说道。

“三点钟社群”爆火不是行业最火的时期

在圈外人来看，区块链是从春节前后的“三点钟社群”众多大佬的参与开始的，但实际上，这并不是业内最真实的行情。

2016年底，程超看到了区块链行业热度上升的苗头。“16年底到17年初，开始出现一些区块链的峰会，创投开始关注并炒作这个行业，主动为行业宣传推广，到17年迎来整个行业的高潮。”

“那个场面我这辈子都忘不了。”崔萌向新浪科技回忆说，17年中的圈内人的线下聚会摩肩擦踵，几百人挤在酒店的大会议室里，像打了鸡血。 汪波也见证了行业的疯狂，“去年4、5月，很多人会同时打开几台机器抢额度，几秒钟就卖没了。”

行业在当年的6月到9月走进了爆发期，而身边创业的朋友入行的也越来越多，“经常问到的一句话是，你怎么做区块链了？你怎么也做区块链了。那一段时间身边至少多了50-100家做区块链的公司，每天在公司门口有八九家公司排队等着合作、或者就谈谈行业。”

崔萌介绍说，13年的那波浪潮让很多开发者、创业者涌入，但由于这一波来得快、退得也快，快到外界还来不及反应，行业还基本局限于圈内人参与，依旧比较小众；但17年这波，是行业走向大众的转折点，“来得更慢、也更猛烈，退却得时间也更猛烈，时间足够长，就吸引了很多明星、大佬的关注，引入了资金、资源。”

很多公司都会归零

但这波浪潮带来的并不完全是真实的繁荣，一些在之前在其他骗子行业的人溜进行业，跑路的现象也正在行业内越来越多地发生。

程超认为，从本质上来讲，很多公司都是在想通过ICO为企业弄一笔资金续命。“区块链成了万金油，被加上所有行业，互联网只要加上区块链能实现价值的倍增。”

2015年，汪波联合创立了区块链数据信息存储项目Factom（公证通），相较以往，他认为当时行业更多是纯粹的理想主义，而现在项目太多、过于泛滥，冲破了原本区块链的范围，任何项目都可以上链。“初期阶段区块链项目非常少，行业聚集的更多是热爱者，基于论坛，建立频道、回答问题。”

在他看来，创业者们更应该在区块链的技术范畴内扎实做事，而非到区块链世界之外做其他的事情，解决游戏的问题、能源的问题，这较为牵强，特别是在区块链技术还不是特别成熟的阶段盲目寻找应用场景。

“这也就是为何行业会出现空气币的原因，发起者只是单纯觉得这样可以，白皮书也不是自己写，发币变成了一种快餐，每个公司都可以讲区块链战略，这也带来了行业的混乱。”汪波提道，“人们想了很多，谈了很多，但真正落地的项目非常少。”

“他们很多不是来做这个行业的。”程超说，“他们的目标很简单，币换成钱，反哺业务发展，区块链到底是什么，他们不是特别关注，没想理解、现在也来不及理解，先踩个点。”在程超看来，很多冷启动互联网+区块链项目前景并不乐观，因为他们本身就缺乏用户和业务基础。

崔萌认为，现在的很多项目没有做到区块链的精髓，真正懂行业的人并不多。“区块链的精髓是社区，通过token的方式，把社区里人们的利益、梦想统一起来达成目标，但更多的人只是发个币，去圈钱的。”

做社区也是区块链项目相对其他创业项目不同之处。天算DELPHY目前是利用区块链技术去中心化和不可篡改的特性，搭建的去中心化预测市场应用平台。汪波分析，做区块链项目天然会接近社群，接近社区用户价值，区块链的本质是社区，用户会主动为项目做宣传和推广，这同时也意味着需要让用户随时了解公司项目和进展。“美国最忙的华尔街是从9点半到下午4点，但我们做区块链项目要24×7，这对项目经营者也是非常大的挑战。尤其是可能过去没有创过业或第一次了解区块链领域的人。”

作为行业的原住民，这些公司也更关注技术底层，“我们入场早，有用户基础、技术积累，经验的积累也是新入场的公司所不具备的。”程超说道。目前，钛云科技专注DAIS公有链的研发。

Achain也是一家公有链平台，解决方案是合约网络－分叉网络－互通网络三步技术路径。“老团队更倾向于底层，新来的更倾向于应用。最早的时候看这个行业看不出机会，但现在很多机会都不是自己的机会，因为没有场景，早期公司要么和应用公司做合并，要不就做底层技术。”崔萌解释说，而做底层技术研发，也是受政策影响最低的切入点。

行业正经历优胜劣汰

但政策的监管、比特币行情的下衰也让行业开始走低，从去年12月至今年2月，比特币暴跌70%，上周以来比特币价格大跌逾20%，实际上，在外界开始关注区块链的时期，区块链的入局者已经进入了相对平缓的阶段，甚至进入了淘汰期。

“年前很多人会选择从市场抽离，一方面为了变现，另一方面是为了稳定。”汪波称，“但整个行业尚处起步阶段，还有很多问题和机制需要去解决、完善、良币驱逐劣币、逐步走向合规，未来仍有很大空间及红利期去发挥。同时目前进入市场的用户比例并不高，接下来还会有更多的人涌进。”

“行业正在经历优胜劣汰，很多平台也正在下架劣质的资产。”崔萌说，过去数字货币收益非常可观，没有人去做应用落地，现在行情不好，大家开始寻找落地的点。“行情不好对项目也提出更高的要求，项目要有区块链本质逻辑，比如比特币承接了全球资产快速转账的需求，以太坊承接了token技术发行的需求。”

至于未来的行业，崔萌认为，现在基本面的人才、资源、钱都已经具备了，需要的是大势，需要一个导火索来引爆。“接触到的传统投资人对行业还是相对乐观的，他们机构受到一些限制以及行业的不确定性无法入场，但很多投资人在以个人身份在入场。”

在区块链行业，经常被原住民们提到的一个词是“信念”，崔萌解释说，所谓信念，通俗点说就是赚钱的欲望，理想化的说法是把新的技术方案做得更完善。“坚持这么久不容易，我们这批人那么早接触数字货币赚到了钱，然后入行创业又赚到了钱，现在是希望把这件事做好。”