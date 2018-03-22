G20将加密货币定义为资产 中国支持加强协调监管

徐燕燕

[本次会议形成了G20联合公报，公报将加密货币定义为资产而非货币，承认其提高金融经济效率和包容性的优势，但也对其逃税、洗钱、恐怖融资等问题表示关注。]

阿根廷担任二十国集团（G20）主席国后的首次G20财长和央行行长会议日前在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行，周小川最后一次以中国央行行长的身份率团出席了该会议。

周小川在会上表示，中国支持就加密资产和数字货币问题在G20下加强政策协调。

据了解，本次会议形成了G20联合公报，公报将加密货币定义为资产而非货币，承认其提高金融经济效率和包容性的优势，但也对其逃税、洗钱、恐怖融资等问题表示关注。

不过，本次会议暂未达成对加密货币的监管共识，各国同意以2018年7月作为时间节点，在此之前研究好政策出台所需要的数据和信息。

中国支持在G20下加强政策协调

自去年以来，比特币暴涨暴跌，经历数轮过山车行情，引发了全球主要央行的注意。自G20法国峰会开始，包括美国、德国和日本等多个国家和地区的监管部门都曾表示，应当在G20会议中就加密货币的监管达成国际合作，希望G20峰会成员国对此进行深层次讨论。

周小川表示，加密资产可能引发系列挑战和问题，如非法交易、洗钱和恐怖融资，可能会影响货币政策的传导。加密资产虽然规模仍然较小，但社会影响较大，不容忽视。中国一直强调，金融部门要更好地服务实体经济，目前看加密资产对实体经济的支持作用存疑。

周小川强调，应继续加强以国际货币基金组织（IMF）为核心的全球金融安全网建设。回顾全球金融危机后，G20两次推动IMF增资以及对IMF进行份额和治理改革的历程，周小川呼吁各方牢记历史，并考虑构建更加有效率和中心化的全球金融安全网。同时，IMF在资本流动、国际储备货币体系等领域开展了大量有意义的工作，这些工作有必要继续。中方欢迎全球金融治理名人小组近期开展的工作，并愿与各方一起推动就全球金融治理改革的许多问题开展进一步研究。

中国对于加密货币的监管态度自去年8月开始的那场监管风暴已经亮明。ICO（首次代币发行）、比特币交易平台先后被叫停，今年开始，央行继续整治经过“改头换面”、“出海”的那些平台。在刚刚结束的全国两会期间，周小川在央行新闻发布会上接连回答了三个关于加密货币和数字货币的问题，也表现出了监管层对这一焦点问题的关注。

周小川表示，中国央行较早就已经关注了包括区块链和分布式记账技术等金融科技领域的新技术。这些技术研发应该慎重，否则如比特币等分叉产品发展过快，会给消费者带来负面的影响，甚至会对金融稳定、货币政策传导等都产生不可预测的作用。

周小川还表示，中国对比特币的监管是动态的，取决于技术的成熟程度，也取决于最后测试试验、评估情况。“我们不太喜欢那种创造一种可投机的产品，让人家都有一夜暴富的幻想，这不是一件什么好事，而是强调要服务实体经济。”

协同监管“大限”在7月

不过，是否对加密货币进行监管在本次会议上仍然悬而未决，会后阿根廷央行主席弗雷德里克·斯特泽尼格（FredericoSturzenegger）在记者会上表示，在加密货币任何政策出台之前，还需要更多信息和数据，各国同意以2018年7月作为一个时间点，在此之前研究好政策出台所需要的数据和信息。

此消息一出，虚拟货币价格止跌回升。

会议亦表示，将继续密切关注金融系统中出现的新风险，继续承诺及时、全面和一致地落实金融部门改革，并评估改革措施的影响。在肯定加密资产底层技术潜力的同时，强调加密资产不具备主权货币的关键属性，引发了消费者保护、市场诚信、避税、洗钱和恐怖融资等一系列问题，并可能会影响金融稳定。为此，将加强监测，评估采取多边应对措施的必要性。

比特币已经引起了全球越来越多国家的关注，并且引发监管部门出手整顿。

美国商品期货交易委员会1月19日宣布，已经针对三家虚拟货币交易平台提出了联邦民事执法诉讼。监管机构提出的指控包括欺诈、误导用户、非法侵吞等。这是该机构自允许在美国进行比特币期货交易以来，第一次采取执法措施。

迄今为止，美国国会方面也开展了三场关于虚拟货币的讨论。3月14日，美国众议院金融服务委员会的小组委员会举行了主题为“审视虚拟货币和ICO市场”的听证会，尽管在媒体看来，此次听证会的严厉程度并没有达到预期，但仍旧触发了虚拟货币继续全线下跌。

2018年2月初，法国经济和财政部长布鲁诺·勒梅尔表示，法国和德国会向G20提议对比特币实施监管，并提出一些具体措施。

法国等一些国家在此次会议上提出具体措施，例如将“加密资产服务提供商”的合法地位作为监管部门的第一个着眼点。

即便是此前对比特币一直持有较为宽容态度的日本，自去年以来，对比特币的监管态度也愈加强硬起来。今年3月上旬，日本金融厅宣布，已经对六家交易所进行处罚，并向两家加密货币交易所FSHO和BitStation发出了暂停交易指令，有效期为一个月。并且责令Coincheck调整管理结构，完善反洗钱程序，须在3月22日前反馈报告。

但并非所有国家都持有相同的态度。巴西央行行长戈尔德法因（IlanGoldfajn）3月19日表示，他们国家的加密货币不会被监管，巴西不一定非要遵循G20制定的相关规则。

金融稳定委员会主席、英国央行行长马克·卡尼（MarkCarney）此前也表示，在会前曾写信告诉各国财长和央行行长，加密资产目前还没有对全球金融稳定构成威胁。

在他看来，加密资产即便在价格最高点，也达不到全球GDP的1%。再加上加密货币不能代替真的货币，在实体经济、金融交易中的用途也极少，这就意味着与金融系统的关联非常有限。