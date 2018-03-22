针对数据泄露扎克伯格首发声：保证不再发生类似事件

新浪科技讯 北京时间3月22日凌晨消息，本周三，Facebook创始人兼首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在数据泄露事件发生后第五天终于做出回应。称该公司对没能保护好用户数据，还承诺将对开发者们采取更严格的数据访问限制。

马克表示Facebook正在积极采取措施确保不会再发生类似数据滥用事件。并表示将调查所有能获取大量Facebook用户数据的应用程序，并严格限制开发者们获取Facebook用户数据。

扎克伯格在一篇Facebook博文中表示：“我们有责任保护好用户的数据，如果我们连这个都做不到，那么就不足以向用户提供任何服务。我一直在尽可能地理解到底发生了什么，并想法设法不再让类似事件发生。”

该声明是自上周五Cambridge Analytica数据滥用事件发生以来Facebook CEO扎克伯格的首次发声。Facebook称，Cambridge Analytica公司未经许可使用了大量的Facebook用户数据。该数据公司曾被现任美国总统特朗普在2016年美国总统大选期间的竞选团队雇佣过。（小宝）