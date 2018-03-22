针对谷歌、Facebook等科技公司欧盟或出台新税法

新浪科技讯 北京时间3月22日凌晨消息，本周三，欧盟委员会公布了一个针对包括谷歌、亚马逊、和Facebook在内的美国大型科技公司的计划，旨在增加这些公司在欧盟成员国内的纳税额。

在目前的法律规定下，科技公司只需在建有实体办公室的国家向所在国家缴税。而如果该科技公司在该国家没有实体办公室，那么即使上线了自己的服务并赚取了利润也是不需要向所在国家缴税的。现在，欧盟委员会准备修改这个法规，使得这些只提供服务的科技公司也像传统公司那样，只要在欧盟成员国内运营就需要向所在国缴税。

即将修改的税法是特别针对那些大型科技公司，即在一个国家内用户数超过10万或年度营收超过7百万欧元（860万美元）的公司。这将直接影响到很多社交媒体公司，还有一些线上租赁公司包括打车公司Uber和短租公司Airbnb。据欧盟委员会估计，采用3%的税率将为欧盟成员国带来每年50亿美元的税收收入。

税收政策的修订增加了欧盟与硅谷科技公司之间关系紧张程度。日前，欧盟竞争委员会刚因未交足税款而罚了苹果和亚马逊，去年还由于谷歌在搜索结果中优先显示自家的购物服务而对其罚款24亿欧元（27亿美元）。

欧盟委员会主管欧元和社会对话（Euro and Social Dialogue）的副部长瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在一份声明中表示：“数字化带来了无数的好处和机会。这也要求我们传统的法规和系统做出相应调整。我们需要加快出台一套面向21世纪的税法体系，一个全面的、经得住时间考验的解决方案。”

该税法修改提案在写入欧美法律之前还需通过全部28个欧盟成员国的批准，不过，在本周五该提案受到了欧盟前五大经济体的欢迎。

欧盟成员国代表在一份声明中指出：“向一个运营数字经济的科技公司征收适当的税款是一个全球性难题，我们各欧盟成员国现在都很期待进行有建设性的讨论，并尽早达成一致意见。”（小宝）