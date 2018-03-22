受信息泄露事件打击Facebook股价下跌市值被阿里超越

受一桩涉及5000万用户信息泄露事件的舆论打击，Facebook的股价从19日开始经历了近乎断崖式的下跌，单日内最大跌幅达到7.92%。这也直接导致其市值跌破5000亿美元线，当前市值约为4880亿美元。受连日来股价上涨的影响，阿里巴巴的市值目前已经超过Facebook，为5090亿美元。

扎克伯格、公司CFO等几位高管在这个事件发酵前抛售公司股票套现，给公司市值进一步打击。通常高管回购股票有看好公司未来发展的信号意味，虽说套现并不一定会导致股价下跌，但扎克伯格在这个敏感时期抛售，还是打击了市场信心，套现本来的用意（用于慈善公益）也被忽视。

Facebook、阿里巴巴这两家公司的价值分析没有太多可比性，两家的业务交集微乎其微，且短期内影响公司股价与市值的因素十分琐碎，偶然性较大，就像这次的用户隐私事件。但长远看，苹果、亚马逊、谷歌、Facebook、微软、阿里巴巴、腾讯这几家中美互联网巨头的未来价值趋势有一条共性的逻辑，这与各自的业务范畴关系并不太大。

先从眼前的盈利能力与营收结构看，Facebook的营收结构过于依赖广告，广告占比高达98%左右。去年以来，Facebook迫于假新闻、营销泛滥等压力，开始调整信息流的呈现方式，让用户的信息流内容更多出现家人、朋友以及周边相关信息，降低机构类、营销类的信息排序。这对净化内容空间有作用，但短期内也会影响Facebook的内容变现，一定程度上抑制广告营收。

这说明Facebook的主营业务模式内部出现了相互抵消的影响因素。在新的营收支柱建立起来之前，这种抵消作用会被外界放大，因为没有新的潜在增长点可以吸引投资者的注意力。

相比，亚马逊当前市值已经突破7600亿美元。华尔街看好这家公司，除了云计算巩固了其全球领先者的地位，在印度、巴西等海外市场的电商、物流、影视投入外，跟它大半年来对线下零售的渗透也有关，这是一个比电商更大的盘子。

类似的，阿里巴巴在业务上也是一种梯队化的建设思路，从电商、支付，到云计算、物流、文娱、人工智能，虽然目前盈利的还是电商与支付，但营收结构更丰富。眼下，亚马逊市值超过了谷歌，阿里市值超过了Facebook，两家电商公司的市值超越两家靠广告营收的公司，可能并不是巧合。一家公司的市值不仅反映了当下的赚钱能力，更包含着外界对它未来增长空间的判断，阿里与亚马逊提前释放了一部分未来增长点所隐藏的当前价值。

此前，第一财经记者在曾鸣书院旁听课程时，阿里巴巴首席战略官曾鸣在阐述全球互联网公司价值时建立了一个三维坐标轴，首先这些公司都是在线的（一个坐标），另外两个坐标是智能化与网络化。即在线基础上，那些在智能化（比如亚马逊）或网络化（比如谷歌）走得越远的公司，价值空间越大。这可作为互联网公司未来价值预测的依据之一。

马云成立达摩院，投入重金研发技术，布局人工智能，是看到了未来增长空间会从规模驱动转向技术驱动。亚马逊手握庞大的现金流，却只保留一小部分盈利，目的也是将资金投入技术研发中，布局未来。