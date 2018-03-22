手机巨头联手要动小程序的奶酪

在共同的利益面前，才能分得出真正的敌人，这句话套用在此时的主流国产手机身上，显得再适合不过。

在近日一场名为“快应用标准启动”的发布会上，手握全球智能手机近七成市场份额的国产手机巨头齐聚一堂，讨论着一场有关“移动生态”的新革命。而这场发布会上披露的几组数据足以引起互联网巨头的重视：根据前期的内侧数据，快应用比现有App激活率高20倍，客户留存率提高了两倍，流量使用率提高了5到10倍。并且，通过应用市场发布、操作系统OTA升级等方式在年内覆盖10亿台终端。

“10亿终端是什么概念？试想一下，在过去一款应用只是在一家手机厂商的应用商店中上架需要做多少适配？”一位不愿透露姓名的手机厂商内部人士对第一财经记者表示，在人工智能时代，如果厂商还固守传统的“应用分发市场”，面对的就不仅仅是来自于互联网厂商的抢食问题，而是用户主导权的丧失。

58万个小程序、1.7亿日活用户、100万开发者、2300个第三方开发平台、 3.1亿小游戏用户留存率，微信的这份成绩单不仅仅敲醒了华为、小米，也让这场全球最大的“手机硬件联盟”在短短一年内就集结成功。虽然被冠以“对标小程序”的名号，但从本质上看，其实是主流手机厂商在智能情景时代下所做出的一场“利益妥协”和“主动变革”。

快应用欲统一“App”江湖

当华为消费者业务负责人余承东预言未来手机将从App（应用程序）时代走向AI（人工智能）时代的时候，也许外界并没有预料到一场有关硬件联盟的合作正在悄然展开。

在一年前，主流手机厂商大佬们达成的一个共识是，AI手机将会成为未来的趋势。在理想的状态下，AI技术可以让手机基于用户行为习惯自我学习，进而优化、智能感知用户场景、预测用户行为再智能分配资源。更直观地说，随着AI在手机中的应用，手机开始主动观察你、理解你，手机原来只是个工具，但在未来会变成一个外脑，不再只是一个硬件状态。

不过从实际的情况来看，目前手机上的各个软件依然处于“割裂状态”。

“比如消费者在大众点评上找餐厅，往往还需要再打开高德地图去看一下这个餐厅的位置，很多软件之间的路是走不通的。”上述手机厂商内部人士对记者说，如果手机厂商希望基于用户习惯获取一个完整的生活场景就需要在手机上搭建一个可以互通的App“桥梁”，这也是成立快应用标准的初衷。

但想要“重构”App的组织形式并不容易，手机厂商不仅仅是要革传统渠道分发商的命，也要革自己的命。

移动互联网时代，应用分发卡位在开发者和用户之间，互联网巨头向来将其视作要冲重兵把守。经过这些年的分分合合，除了苹果凭借iOS系统割据一地之外，安卓生态的应用分发市场战局基本明朗。谷歌安卓商店在安卓原生系统中，居首位，而在中国市场腾讯应用宝、360、百度和阿里均为互联网企业涉足分发体系，横向打通智能手机品牌占据大部分市场份额。

除此之外，就是主流手机厂商中的应用商店，随着手机出货量和装机量的增长，这类应用分发已经成为手机厂商的现金奶牛。据了解，一部手机的一个合作方软件，手机厂商收费价格在2~5元。这意味着，一款出货量达到1000万部的手机，如果安装15款预装App，用户将其全部激活，手机厂商收入将达到上亿元。

但从目前快应用的发展来看，主流手机厂商显然找到了各自的解决方案，从各家的公开表态来看，发展“快应用”的决心不言而喻。

与“小程序”掰手腕

在快应用的发布现场，各家手机厂商同时宣布2018年快应用将覆盖10亿台终端。而前期内测数据显示，快应用即点即用的功能，比现有App激活率高20倍，客户留存率提高了两倍，流量使用率提高了5~10倍。

产业观察家洪仕斌认为，虽然快应用的逻辑与微信推出的小程序一样，都是为用户解决下载App带来的麻烦，二者唯一的不同在于，用户入口的掌控权再次回到手机厂商手中，这也体现出双方的竞争关系。

此前，根据今年年初微信公开课 PRO 上公布的数据，截至2018年1月15日，微信小程序日使用用户数突破了1.7亿，早在 2017年7月，“微信之父”张小龙曾放言：未来2年内，小程序将取代80%的App市场。

面对来势凶猛的“快应用”，微信团队21日对第一财经记者回应：“我们很高兴小程序触手可及、用完即走的理念得到业界认同，也希望大家可以一起让这种新的用户服务形态做得更好。目前，我们也在尝试和部分安卓手机厂商合作，把小程序框架能力直接给到安卓底层，更好地支持安卓手机厂商与小程序的结合。”但对于具体是哪些安卓手机厂商，微信方面并没有做进一步解释。

此外，微信对记者表示，接下来将继续发挥微信的用户及社交优势，通过开放能力和降低门槛，和合作伙伴一起推动小程序在各行各业的普及。

对于如何看待手机厂商和互联网厂商之间的竞争，HTML5 产业专家、DCloud CEO 王安对记者表示，移动互联网的第一入口在手机厂商手里，如果功能服务相同，入口在前就得利。

“硬件公司就是要利用自己第一入口的地位去吃软件公司的利润，包括应用宝、百度、360助手。大家都在找增量，手机硬件销售增量没有了，只能联合起来吃软件公司的利润。” 王安对记者表示，“微信有自己的社交和线下场景，有护城河，但其他软件公司厚度不够，利润被吃就难免了”。

同时，他认为微信小程序虽然有很多特色场景，但微信毕竟是社交为主的应用，很多方便的入口并不能为小程序所用。但手机厂商在其应用商店、浏览器、搜索、短信卡片等多处可以导流应用服务的入口均开放给了快应用。目前快应用的完善度远不如微信小程序，但假以时日，微信小程序很可能被压缩到部分特色场景中。

不管怎样，手机厂商与包括腾讯在内的互联网巨头之间的博弈将会继续，并且将会深刻地影响着未来安卓移动生态圈。