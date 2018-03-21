马化腾解读腾讯财报：继续投资视频、云、AI、新零售

原标题：马化腾解读腾讯最新财报：继续投资视频、云、AI、新零售

澎湃新闻记者 杨鑫倢

一系列独角兽成功上市的投资回报，以及社交流量变现等因素，使得腾讯控股（00700.HK）上季度净利润增长几乎翻倍，超出分析师预期。

腾讯控股3月21日下午发布的财报显示，截至2017年12月31月，该公司当年第四季度权益持有人应占盈利为人民币207.97亿元（31.83亿美元），比上年同期增长98%。不过该季度腾讯收入增长51%至663.9亿元（101.61亿美元），低于分析师预期。

马化腾（左三）出席腾讯业绩发布会

腾讯董事会主席马化腾3月21日下午出席了在香港举行的业绩会，秀了一下英文。他表示，腾讯将继续增加于视频、支付、云、人工智能（AI）及智能零售等领域的投资，这将会在短期内对盈利有些影响，但预计这些投资将成为长期增长的主要动力。

在微信今年春节突破10亿月活跃账户后，除非开拓海外市场，想要一直保持高速增长，几乎是很难的了。腾讯在进一步思考如何以微信和QQ社交体系为基础，为10亿人群提供游戏、新闻、娱乐，移动支付等服务。与此同时，也需要持续投资金融、新零售、大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链等新领域，在和阿里巴巴的竞争中斩获更大市场份额。

财报显示，腾讯成功投资了易鑫、众安、搜狗、阅文集团等独角兽公司，成功实现201.4亿元的其他收益，远高于去年的35.9亿元。

网络游戏收入占比减小

网络游戏一直是腾讯的收入大头。不过随着腾讯业务的多元化，网络游戏收入占比业绩从2015年时的近60%下降到如今的37%。

财报显示，该季度，网络游戏收入增长32%至243.67亿元。相比上季度，增速稍有所放缓。

因用户向移动终端整体转移，个人电脑客户端游戏收入的活跃用户数下滑。腾讯认为，于未来季度，受此影响，个人电脑端游戏收入可能仍会面临压力，未来将通过组织专业电子竞技比赛、推广突破性新游戏，提高核心用户的参与度，持续发展个人电脑游戏专营权，巩固平台影响力。

活跃用户数保持稳健，而ARPU环比下降，主要原因是多款新游戏未立刻商业化。上年第四季度“吃鸡”类游戏（生存射击类游戏）当红，但相比网易和小米，腾讯直到该季度最后时刻才推出。不过腾讯很快赶上了节奏，在春节前推出的《绝地求生：刺激战场》迅速抢占市场大概30%的份额。不过腾讯没有披露具体用户数量，只是表示“后来居上”。目前，《绝地求生：刺激战场》这款游戏没有任何充值渠道。腾讯总裁刘炽平在业绩会上称，“我们相信有用户数的话，它未来一定是可以变现的。”

《王者荣耀》依然是腾讯最火爆的手游，腾讯称它已经实现大众普及，就日活跃账户而言成为中国最流行的智能手机游戏。该游戏在中国各应用商店总收入排行榜中始终排名首位。随着在东南亚推出该游戏海外版《Arena of Valor》，取得一些初步成功。

腾讯音乐可能分拆上市

刘炽平在业绩会上表示，在可见的将来，腾讯音乐有可能是被分拆上市的候选者。

“主要原因就是它的发展过程之中，虽然我们是控股，我们也曾经进行了一些并购，所以说它的整个治理结构也好或者它公司的股东结构更适合分拆。”刘炽平说：“拿百分之百的业务去分拆的话，我们暂时还没有这个考虑。”

财报显示，腾讯音乐娱乐运营着中国三款最流行（按日活跃账户计）的音乐应用程序，即QQ音乐、酷狗及全民K歌，其增加了订购收入并实现虚拟礼品销售强劲增长。

除了腾讯音乐，在数字内容方面，受益于独播电视剧、电影及自制内容的人气带动，腾讯视频的流量及付费用户数实现迅速增长，于上年第四季度移动端日活跃账户超过1.37亿，截至2017年年底，订购数目超过5600万。得益于腾讯视频收入增长，上年四季度腾讯媒体广告收入增长22%至41.21亿元。

移动支付：继续加大投入

在与阿里巴巴深刻竞争的支付领域，腾讯在财报中表示扩大了在移动支付领域的领导地位（按活跃账户数计）。

就社交交易而言，红包收发量减少但交易总额同比增长，转账交易亦继续增长。就商业交易而言，线下商业交易量同比增长超过一倍。

财报称，腾讯加深了与主要渠道合作伙伴的关系， 并利用技术助力更多小商户，提升其运营效率。

支付也是销售腾讯互联网金融产品的重要平台。腾讯财富管理平台“理财通”于截至2018年1月底管理资产累计超过人民币3000亿元。微众银行的无担保消费贷款业务“微粒贷”实现了快速增长，其截至2017年年底管理的贷款余额逾人民币1000亿元，同时保持低的不良贷款率。2017年10月，腾讯取得中国经营保险代理业务许可证，开始与保险公司合作提供定制保险产品。

不过，马化腾在业绩会现场很低调。“移动支付为什么在全球来看中国发展得这么快速，它也得益于我们合理的这种竞争，所以行业有竞争不是坏事，大家要正面的去看待。”马化腾称。

刘炽平表示，移动支付有收入，可能也有一些毛利，但在技术以及在一些商家和用户内测的投入上还是比较多的。他表示，腾讯今年在移动支付方面的投入还会加大，巩固市场地位。

新零售：“要跟很多零售商进行合作”

在新零售领域，马化腾在业绩会上表示，腾讯的运作思路是去中心化。“我们一个很大的不同点，也是所有零售商比较担忧的问题，一旦我的数据和业务被线上企业或者平台掌握了之后，未来我们渠道，我们的数据，我们的用户会不会丢失，甚至担忧被其他平台拿走。这些确确实实是传统行业的一个痛点，在发展过程中不得不思考的问题。”

财报显示，鉴于传统零售商进行数字化转型的需求，腾讯推出了智慧零售策略，借助支付、云、数据分析及人工智能技术等技术能力，赋能线下零售商。腾讯亦提供流量支持以使商户能触达他们的网络用户群。此外，微信公众账号及小程序可作为零售商的客户关系管理系统使其更好地与客户连接。

“也就是说，以后给客户提供服务或者做再次营销，或者做个性化，发会员卡、忠诚度计划等等，这些自己的渠道是完全自己掌控的，他不需要再去指望别的台我每年给你交月租或者你给我停了怎么办等等。所以我想所有的行业、企业都希望渠道多元化，而不是百分之百一家，最好自己能够把握自己的自营业务，这样的话，这个产业才能比较健康。”马化腾说。

刘炽平补充道，“我们的战略不是说我们要把人收购然后我们自己去做，而是说我们要跟很多的零售商进行合作。”

相比之下，阿里巴巴通过先后入股或并购了银泰、苏宁、三江、百联旗下的联华超市、大润发等传统零售公司，并打造盒马鲜生等新零售业态，来构筑新零售版图。