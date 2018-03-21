QQ可以销号了！Q币、财付通余额将随账号一同被清空

QQ可以销号了！Q币、财付通余额将随账号资料一同被清空

澎湃新闻记者 杨鑫倢

3月20日，腾讯开始允许用户注销QQ账户。

据悉，QQ用户可以在腾讯客服平台上申请注销账号，但在提交前务必注意备份重要的资料与聊天记录，另外如Q点Q币、财付通余额、理财产品等与QQ账号绑定的虚拟财产也将随账号资料一同被清空。

具体操作是：QQ用户可以前往“设置-帮助-基础功能-QQ账号如何注销-点击此处”或“通过手机客户端扫描指定二维码”，即可按照提示填写相关信息，提交至客服处理，等待审核。而该审核通过后，这一QQ号码将不再属于你。

考虑到不少QQ用户弃用QQ已久，不排除新政出炉后，QQ将出现一轮销号潮。

QQ是腾讯在1999年开发的一款即时通信工具，是最早一款风靡全国的即时通信软件，注册用户高达数亿人，至今仍然是重量级流量入口。其开发的QQ空间，Q币体系，都对互联网行业产生重大影响。

不过，和大部分App一样，QQ此前也不提供账号注销功能。

今年1月份，工信部在回应网民问手机App注销账号的问题时，明确表示用户有权删除在平台服务商注册的账户服务。

“个人发现网络运营者违反法律、行政法规的规定或者双方的约定收集、使用其个人信息的，有权要求网络运营者删除其个人信息；发现网络运营者收集、存储的其个人信息有错误的，有权要求网络运营者予以更正。网络运营者应当采取措施予以删除或者更正。电信业务经营者、互联网信息服务提供者在用户终止使用电信服务或者互联网信息服务后，应当停止对用户个人信息的收集和使用，并为用户提供注销号码或者账号的服务。”工信部称。

目前，微信、微博、淘宝、支付宝都已经提供注销账户功能。