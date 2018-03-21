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乐视网K线过山车隐秘推手浮水

乐视网K线过山车隐秘推手浮水
2018年03月21日 05:35 21世纪经济报道
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　　本报记者 饶守春 北京报道

　　导读

　　根据21世纪经济报道记者了解，随着“白衣骑士”孙宏斌突然的“裸退”，不变的却是乐视网目前所面临的“困境”：对业绩巨亏后的拯救、对商誉损失的自救和对未知前景的明晰。

　　3月20日，复牌第三个交易日，乐视网（300104.SZ）以涨停收盘，似乎一扫前两个交易日一字跌停的颓势。

　　“火中取栗”者“前仆后继”。股价从连续的跌停到大幅的上涨，已逐渐成为自今年1月以来乐视网的一个常态。

　　推动股价如过山车般变化的那只“看不见的手”究竟是什么？

　　根据21世纪经济报道记者了解，随着“白衣骑士”孙宏斌突然的“裸退”，不变的是乐视网目前所面临的“困境”：对业绩巨亏后的拯救、对商誉损失的自救和对未知前景的明晰。

　　穿越“熊牛”

　　3月19日晚间，乐视网发布股价异动及风险提示的公告称，公司目前没有未披露和处于筹划阶段的重大事项，同时存在包括大股东随时可能出现变更等在内的八大风险问题，以此提示投资者注意其中风险。

　　但就在公告次日，乐视网股价在开盘后即迅速翻红，至下午2点左右突然拉升直奔涨停，此后股价虽出现回落，但临近收盘，公司再度封上涨停板。

　　当天，乐视网成交额达到27.2亿元，换手率高达16.16%。

　　这一情况与3月16日和19日两个交易日完全不同。

　　3月14日午间，乐视网宣布因股价异动核查而停牌，并在当天晚间宣布了孙宏斌辞去公司董事长、董事等职务的消息。

　　由于孙宏斌被外界一度认为是目前乐视网“自救”的掌舵人，他的“裸退”也再度使上市公司的前景蒙上巨大阴影。因此，在16日复牌后，乐视网开盘即告一字跌停，并在19日延续了这一股价走势。

　　这并非乐视网第一次出现类似的暴跌暴涨现象。自今年1月24日复牌以来，乐视网曾在最初的11个交易日中连续出现一字跌停，在第12个交易日中才打开跌停。不过直至农历新年前最后一个交易日的2月14日，乐视网股价才来到历史最低的4.01元/股。

　　变化也正是从这一天开始。此后的15个交易日中，乐视网股价出现快速反弹，至3月14日时，股价一度上涨至6.77元/股，这一价格较最低点相比，涨幅高达68.83%。

　　21世纪经济报道记者统计发现，自1月24日复牌以来，乐视网累计换手率高达245.70%，区间成交额达到383.83亿元，远高于市场平均水平。

　　然而，乐视网股价的快速反弹并不意味着公司目前面临的窘境的改变。乐视网目前不仅面临着业绩的巨额亏损和艰难的经营环境，还需要额外面临大股东层面随时可能出现变更的不稳定因素，以及信用破产后的商誉恢复风险。

　　“历次龙虎榜数据来看，乐视网股价的大幅上涨，一定程度是游资在引导市场情绪。”3月20日，上海一家私募机构人士说。

　　暴跌暴涨背后

　　似乎亦可从公司3月19日与20日连续两天的龙虎榜中窥探一二。

　　数据显示，3月20日乐视网涨停最大的推手来自于中信证券上海溧阳路，其买入金额高达4200万元，且买入前五名席位的金额合计1.67亿元；卖出金额最大的则是财达证券佳木斯长安东路，卖出8970万元，卖出金额前五的席位合计高达2.75亿元。

　　与之对应的3月19日，当天卖出乐视网金额最大的是国元证券上海虹桥路，卖出金额高达1324.32万元，前五名席位合计卖出金额为近4000万元；但买入这家乐视网金额最大的华泰证券厦门厦禾路证券营业部，涉及金额却高达2988.64万元，前五名合计更达到9121万元，远超卖出金额。

　　“股价跌停，但是龙虎榜数据却显示买入金额远高于卖出金额，这可以说是游资的惯用手段。在跌停板疯狂‘扫货’吸筹，利用短线资金优势形成开板预期，吸引中小投资者进入，并在随后股价上涨的过程中火速出清获利。”上述上海私募机构人士说。

　　值得注意的是，在3月19日疯狂买入乐视网的华泰证券厦门厦禾路营业部，在3月20日出现在卖出榜单中。当天，这家营业部卖出金额3367.7万元，排名第五位，同时也买入了1041.67万元。

　　另一家在前后两个交易日买入、卖出乐视网股票的证券营业部是华福证券厦门湖滨南路，分别在19日买入2639.67万元，20日卖出3894.43万元，同时在20日还买入了3768.39万元。

　　根据21世纪经济报道记者了解，华泰证券厦门厦禾路素有“妖股专业户”之称，2015年的特力A十倍行情以及近日遭到证监会高达56.7亿金额处罚的北八道集团有限公司操纵次新股一案中，均有其身影出现。

　　与游资“凶猛”相比，是散户的大步入场乐视网。据媒体报道，乐视网目前的股东数量，已经从今年1月复牌前的18万激增至目前的33.6万。

　　一位接近监管层人士对21世纪经济报道记者表示，虽然交易所一直在严密监视乐视网的交易动态，并对券商作出了窗口指导，希望提醒散户能够知悉风险谨慎投资，但目前乐视网的股东数量的确在快速增长。

　　曾经重仓乐视网的一些公募机构，多或已经选择了撤离。“据我所知，我们已经基本清仓。”一位公募机构人士说。

　　（编辑：李新江）

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