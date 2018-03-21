阅文去年净利增长逾十倍 版权价值待深化

本报记者 陶力 上海报道

登陆港股五个月后，阅文交出了一份靓丽的成绩单。

3月19日，该公司发布了首次年度财报，2017年实现收入40.95亿元，同比增长60.2%；实现净利5.56亿元，同比增长1416%。公司的两大主营业务增长强劲，其中，在线阅读收入同比增长73.3%至34.21亿元；版权运营业务收入同比增长48.0%至3.66亿元。

值得注意的是，在线阅读收入的营收占比由上年的77.1%升至83.6%；版权运营收入占总营收比例则由上年的9.7%降至8.9%。因此，在线阅读仍是公司的核心业务，且增速远大于版权运营部分。

阅文集团联席CEO吴文辉在业绩说明会上对媒体表示，阅文的IP运营收入在目前的收入结构中占比并不是最多的，但是它的成长非常快。“我们在加大力度令这部分收入来源更加多元化，除了版权的直接销售收入之外，我们在影视剧跟投、动画联合制作，以及游戏的分成收益上都会加强。”

截至2017年12月31日，阅文集团已与200多家内容改编合作伙伴建立了合作关系，开发了参投IP、开发制作等多种版权变现形式。

艾瑞咨询互动娱乐研究总监郭成杰在接受21世纪经济报道记者采访时认为，版权改编具有长尾效应，并非有立竿见影的商业效果。“如果仅仅是版权出让，平台方很难获得高溢价，如果是共同开发，采取参股的方式，未来的IP会发挥更大的价值。”

付费红利期

网络作者正在向头部平台聚集。阅文集团累计有690万位作家，2017年平台新增字数达到了430亿。其内容库共有1010万部作品，包括自有平台上产生的970万部原创文学作品、来自第三方在线平台的28万部作品及14万部电子书。

尤其在小众类别方面，阅文推出了军事、体育、轻小说以及二次元等诸多新类别，还引进了更多影视相关的电子书，如《芳华》和中文版的《冰与火之歌》等。正是这些内容，让阅文收割了流量红利，在线阅读的收入增幅达到73.3%。

阅文将原因归功于付费用户人数，以及付费用户平均支出的增加。2017年，阅文平均月付费用户同比增加33.7%至1110万人。每名付费用户平均每月收入22.3元，同比增加28.2%。平均月活跃用户由2016年的1.7亿人增加至2017年的1.92亿人，同比提升了12.7%。

业内人士分析，网络文学行业整体进入了繁荣期。CNNIC报告显示，截至2017年12月，网络文学用户规模达到3.78亿，较去年底增加4455万，占网民总体的48.9%。同时，网络文学业务营收也进入全面盈利期。除了阅文以外，掌阅、纵横等网络文学企业在2017年均已实现盈利。

郭成杰分析称，整体来说网络文学市场的商业价值开始得到重视，前面很多年都是在培育市场和教育用户。“其他的内容平台在服务上，可能要超过阅文未必不如阅文。但是，从内容生产和渠道上来说，阅文还是会保持领先的优势。”

从渠道来看，阅文对腾讯十分依赖。QQ阅读在2017年为阅文集团带来10.8亿元的收入，而阅文的其他8个渠道带来了18.7亿的收入。据悉，阅文已与 OPPO、VIVO 和华为等手机制造商合作，将移动应用程序预装在它们的热门手机型号上；并与百度、小米、搜狗、京东等第三方流量平台建立了合作关系。

深化IP挖掘

眼下流行的古装、玄幻类IP大多源于阅文。2017年的爆款剧《择天记》、《楚乔传》，和将要上映的猫腻的作品《将夜》、天蚕土豆原著的《武动乾坤》都出自于阅文集团。

不过，版权收入在阅文总体营收的占比并不高。如何将公司打造成下一个漫威，成为阅文集团联席CEO吴文辉面临的新考题。财报显示，2017年阅文来自版权运营的收入3.66亿元，同比增长48.0%，主要原因在于IP泛娱乐开发的版权授权收入增加。

阅文集团联席CEO梁晓东表示：“我们的版权运营业务在2017年表现良好，不仅售出了优质作品的改编权，同时加大了对一些作品改编项目的参与程度。通过将文学内容改编成电视剧、网络剧、动画、网络游戏及电影等娱乐形态，我们能有效地延长文学作品的变现周期。”

在网络文学完成了原始的粉丝积累后，扩大受众面、挖掘更高的商业价值，进行平台升级和全产业链开发成为必然。在2017年，阅文集团已与200多家内容改编合作伙伴建立了合作关系；将100多部网络文学作品的改编权授予合作伙伴。

“网络文学为中国的文化、影视、娱乐等产业带来了新的活力，但是网络文学作品文学性较单一，对于历史、社会、人性的思考应该再加强。”沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼大中华区总裁王昕对21世纪经济报道记者表示，平台还应该对客户市场进行分级，开发高端精品阅读市场。

为了保证不断有好作品和新锐的作家涌现，阅文提出了更多的扶持计划，对于新人作者的挖掘与培育、作家品牌打造等也在重点投入，以打造更多“大神作家”。

目前，阅文的市值已经达到720.6亿港元。对于近日风传的“中概股或以CDR的方式回归A股上市”，梁晓东回应称，对于阅文来说，首先CDR本身是一种非常好的、创新的安排，目前阅文还没有真正地接到任何政府方面发出的通知或者说在探讨这方面的问题，但是也会看中国大型互联网公司下一步的安排，阅文也不排除在未来会跟着这些公司，去进行这方面的研究或者跟随他们的脚步。