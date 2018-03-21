比特币上演过山车行情 “疯狂的矿机”成为过去式

本报记者 藏瑾 深圳报道

导读

一位纽约投资机构的分析师称，目前比特币的交易价格本质上就是挖一枚比特币的盈亏平衡成本。由于地区电力成本的不同，比特币的成本仍有很大差异。假设每千瓦时的电费为6美分，再加上其他费用，当前挖出一枚比特币的成本价格为8038美元。

“疯狂的矿机”在华强北正逐渐成为过去式。

近期，受数字虚拟货币行情影响，矿机生意正陷入平淡。21世纪经济报道记者日前走访国内矿机交易的最大市场深圳华强北发现，矿机将近腰斩的降价并没有招徕更多顾客，全球玩家在华强北求购矿机的盛况已经不再。

盛况不再

随着虚拟货币的崛起，针对虚拟货币算法优化定制的电脑主机设备“矿机”在华强北曾掀起一阵热潮。在过去以电脑以及配件为主营业务的赛格电子广场3-6楼的多家商铺，在2017年下半年以来开始做起了矿机生意。

2017年10月开始，代币价格飞涨，一枚比特币价格一度超过10万元，暴富梦想让无数人涌入，也推高了矿机的行情。当时有店铺老板将“矿机”比作曾经的“苹果手机”，称矿机生意盘活了华强北电脑市场。

2018年1月29日，比特币当日价格徘徊在74800元左右，记者走访华强北市场，最为热销的蚂蚁S9 （13.5T）矿机售价约26000元，且大多店铺供货紧张，现货较少，需要等待数日或者春节后才能拿货。

矿机生意的火爆也成就了矿机公司，生产蚂蚁矿机的比特大陆、生产阿瓦隆的嘉楠耘智和生产翼比特的亿邦科技是世界排名前三的数字货币矿机生产商，这些公司一时间成为了闷声发大财的典范，令人艳羡。

ASIC（专用的集成电路）矿机成为挖矿的主导力量，也让上游厂商芯片厂商找到了新机会。对于以先进制程领跑的台积电来说，由于受到三大矿机厂家的青睐，其2017年第3季财报提及，有3至4亿美元的销售收入来自虚拟货币及AI智能产品。此外，寻求新的利润增长点的三星也立即跟进，据称其在今年1月底已和一家从事比特币挖矿的企业签订协议，开始生产用于比特币挖矿的芯片。

2月，一系列利空消息的出现，使得比特币价格一度跌至近6000美元，与去年12月接近2万美元的高点相比，跌幅达到了70%，令人瞠目结舌。

不可避免地，矿机的行情也受到影响。当21世纪经济报道记者3月19日再次来到赛格电子广场，多家柜台上整齐地摆放着未拆封的蚂蚁矿机现货，多位商家对蚂蚁S9 （13.5T）矿机带官方电源版的报价均在13600-13800元。相比一个多月前，价格将近腰斩。且多位商铺老板表示无需等待，一手交钱一手拿货。

目前，在比特大陆的官方网站上，一台带有官方电源的蚂蚁S9（13.5T）矿机价格为15000元，当前状态显示售罄，3月20日到3月30日可以发货。这也意味着，除非是过往低价囤货，当前的矿机卖家几乎没有利润空间。

以3月20日18：00火币网报价来看，比特币报价为8570美元，日内涨幅4.3%，过去一周累计下跌缩小至11%。以太币上涨近1%，交投于550美元附近。

前途未卜

比特币的“挖矿”过程是通过利用较高算力来解决一系列复杂的数学问题，来证明“矿工”使用了这个过程并将交易记录放到区块链上。如果矿工们能成功地验证这个方程式，他就能得到相应数目的比特币。

随着挖矿大军日益庞大，监管风声收紧，对于个体来说，进入这个市场淘金的难度和风险早已日益增大。工业数据网站CryptoCompare的CEO Charlie Hayter称，人们对比特币挖矿的兴趣从去年12月份开始激增，从那时起，矿工的收益几乎减少了一半。

理论上讲，当获取比特币的成本超过了回报，矿工们就失去了挖矿的动力，那么矿机生意自然也会陷入困境。

纽约投资机构Fundstrat的分析师Thomas Lee在上周四的一份报告中说：“目前比特币的交易价格本质上就是挖一枚比特币的盈亏平衡成本。由于地区电力成本的不同，比特币的成本仍有很大差异。假设每千瓦时的电费为6美分，再加上其他费用，当前挖出一枚比特币的成本价格为8038美元。”据称，这个模型包含了挖矿的设备成本、电力以及其他开销（比如维护冷却设施的费用等）三个因素。该公司另一位分析师称，让大多数矿工真正开始关闭业务的比特币价格是3000到4000美元。

“昨天矿场的数字是每天能挖0.0017个币，5个多月肯定可以回本”、“现在现货比期货便宜，有充裕的资金赶紧下手，矿机价格肯定会涨”、“比特币目前的价格肯定有上涨空间”，善于经商的华强北商人3月20日告诉前来询价的顾客。

一位踟蹰的虚拟货币爱好者向记者表示，当前买机器挖矿面临诸多不确定性因素，主要包括机器的稳定性、比特币的价格和监管政策。“当前矿机成本和挖矿收益直接与币价挂钩，一旦币价出现大幅波动，将对挖矿的资金回收周期产生巨大影响；今年以来，全球各国对数字货币的监管态度有收紧趋严的态势。未来，如果有更多国家严管或封杀比特币，将可能令比特币价格大幅跳水。按照当前币价，主流矿机平均回收周期需要半年左右，矿机长时间都处于高负荷运转状态，能否维持半年以上健康运转将决定投资的成败。”