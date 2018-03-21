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排队上市：中概股赴美IPO掀小高潮

排队上市：中概股赴美IPO掀小高潮
2018年03月21日 03:50 新浪综合
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　　原标题：排队上市：中概股赴美IPO掀小高潮

　　证券时报记者 吴家明

　　中概股回流的讨论如火如荼之际，国内企业赴美上市也正引发一轮新的高潮，在数量和规模上均超出了预期，甚至还出现排队上市的现象。

　　据海外媒体报道，根据爱奇艺最新披露的招股书显示，公司预计下周在纳斯达克IPO，价格区间在17至19美元，拟发行至多1.25亿股美国存托股份（ADS），融资规模高达27亿美元，比去年年底的计划高出将近40%。

　　无独有偶，B站（哔哩哔哩）申请IPO发行4200万美国存托股份，预计发行区间10.5至12.5美元，相当于融资规模4.41亿到5.25亿美元，加上承销商执行的超额配售部分，B站通过首次公开招股最大募资额将达到6.0375亿美元。

　　除了爱奇艺和B站，职业教育机构尚德机构路演的消息也被曝光，预计3月22日在纽交所上市，估值约21.55亿美元。与此同时，高端K12课后辅导服务商精锐教育在3月3日向纽交所提交了IPO招股书，有望在近期上市。

　　此外，连锁酒店品牌格林豪泰已递交招股书，计划今年二季度在美国上市。除了中概股企业，美国科技创业企业排队上市消息也证明了市场的热情。3月15日，最大流媒体音乐服务商Spotify宣布将于3月26日发布全年财务指引，从4月3日起在纽交所公开上市。云存储公司Dropbox预计将在近期上市，其估值更是高达70亿至80亿美元。

　　今年以来，中概股企业赴美上市消息不断传来，赴美上市再掀小高潮。继互联网家装企业盛世乐居在美国纳斯达克交易所上市交易之后，小米手环生产商华米科技也登陆纽交所，来自浙江省的农米良品公司也于2月16日开始正式交易。

　　在赴美上市小高潮背后，“亏损”还是多数企业的关键词。其中，爱奇艺2017年净亏损达到37.4亿元人民币，盛世乐居、尚德机构等企业的盈利问题也有待解决。有分析人士表示，无论是特殊股权结构、公司处于亏损状态还是公司的业务属性，许多企业能够在美上市体现出美国市场的“包容”。

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