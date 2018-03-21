静态扫码支付每日限额500元 你够用吗？

下个月，央行的条码支付新规就要正式实施。什么是条码支付新规？简单来讲，与消费者最相关的就是使用微信和支付宝扫商户贴出的静态条码付款，每天限额是500元。如果想超出这个额度，可以选择让商户来扫消费者手机上显示的动态条码。这几天网上也对新规里的“静态条码限额500元是否够用”的问题有所争论。静态条码和动态条码有什么区别？为何要规定上述限额？央行新规对我们日常支付和商户们有什么影响呢？

有商户已配备扫码机器

北京姑娘文莉身上从来不带现金，因为手机支付能满足她一整天的各种需求。“除了上下班用一卡通外，订外卖、逛淘宝、喝个下午茶，甚至下班后去附近玩夹娃娃机都可以用手机支付”。不过她觉得，自己一天也花不了500元，央行条码支付新规对她影响不大。

昨日，新京报记者走访崇文门的几家小商铺发现，此前一些张贴静态条码的商家，已经配备好扫码机器。专家表示，静态扫码限额可以有效防范诸如条码被调换、木马病毒等导致巨大损失的风险，一般不会对消费者正常使用产生影响。不过对一些小商户来说，还是有升级扫码设备的需求。

一般来说，条码不但指一条一条的条形码，也包括现在很常见的二维码。打开微信或者支付宝的收付款页面，就能够同时看到这两个码。静态条码长期有效，一般由商家贴在柜台等位置，而动态条码一般显示在手机等电子屏幕上动态变化。

去年，央行发布《中国人民银行关于印发的通知》（下称《规范》），配套印发了相应技术规范，自2018年4月1日起正式实施，标志着条码支付规范化时代的到来。

《规范》的一个重点就是根据风险防范能力的分级，对个人客户的条码支付业务进行限额管理。“简单地说，就是用户的风险防范等级越高，每天可以交易的金额就越高。”拉卡拉支付股份有限公司资深合规总监唐凌撰文称。

条码易复制漏洞引发诈骗

2017年3月，央视报道称在浙江宁波，有共享单车出现了“恶意”二维码，用户扫码后共享单车不能解锁，而是转到了私人的微信支付页面，有用户上当受骗。此外2017年7月，重庆当地媒体报道，有商户反映二维码被替换，随后警方抓获两名犯罪嫌疑人，经了解他们通过篡改20多家商户的二维码方式获利1万多元。

中国支付清算协会执行副会长兼秘书长蔡洪波表示，与传统的银行卡不同，条码支付的条码具有可视化特点，容易被复制、截屏、传输，可以被打印，安全防护能力不强。很多不法分子就是针对条码防护能力弱、使用环境可控性差这些特点实施诈骗。如静态条码被调换、伪造条码进行欺诈、条码中嵌入木马病毒程序等导致客户个人信息泄露和账户资金被盗用等。

根据央行新规，条码支付交易验证可以组合选用三类要素：一类是仅用户本人知悉的要素，如静态密码；一类是仅用户本人持有并特有的，不可复制或者不可重复利用的要素，如经过安全认证的数字证书、电子签名，以及通过安全渠道生成和传输的一次性安全验证码等；另一类则是用户本人的生物特性要素（如指纹）。

由此，风险防范能力被分成了四类：达到A级，即采用数字证书或电子签名在内的两类以上有效要素进行验证的，可与客户自主约定单日累计限额。也就是说，客户可以自己决定每日消费限额。

最低一级则是D级，即前述所说小商户贴在柜台上的静态条码，同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额应不超过500元。

中间的B级，采用不包括数字证书、电子签名在内的两类（含）以上有效要素对交易进行验证的，单个客户单日交易限额为5000元。C级则是采用不足两类要素对交易进行验证的，交易限额为1000元。

■ 三问扫码限额

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500元限额够用吗？

“条码支付与传统银行卡等支付工具相比在交易安全性上存在一定不足，人民银行坚持条码支付小额、便民的定位，对条码支付风险防范能力进行分级。”央行相关负责人在此前的答记者问中表示。“小额、便民”是其中的关键词。

一家媒体曾在新规发布日当天的调查称，有超过60%的网友认为500元的限额不能满足需求。不过，据新京报记者小范围调查，如果不用于诸如家用电器之类的大额支出，500元可以基本满足周围同事的日常支出。

如在北京工作的张先生对记者表示，按照早饭10块、午饭和晚饭在30元左右算，即使都用扫码支付，500元的静态条码限额满足日常的生活也绰绰有余。

“咱们说的静态码是贴在收银台上的一个二维码，这个不够用，其实有其他的一个措施，商户主动去扫顾客，也可以选择银行卡支付，或者现金。”苏宁金融研究院互联网金融研究中心主任薛洪言对新京报记者解释。

根据中国支付清算协会发布的《2017年移动用户调研报告》，2017年，有43.0%的用户单笔支付金额在100元以下，29.5%的用户单笔支付金额在100-500元；14.8%的用户单笔支付金额在500-1000元；12.6%的用户单笔支付金额在1000元以上。也就是说72.5%的用户不受限。

薛洪言认为，从场景上来看，500元钱的限额制定应当经过了一个精确的测算，即根据历史的交易情况，能够满足绝大部分用户线下扫码支付的需求，所以对大多数用户来说不会有太大的影响。

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限额对相关机构有何影响？

“这个规定主要是在引导，实际上是从安全的角度来考虑的。”薛洪言表示，新规对静态码和动态码这两种交易结构的占比会有一定的影响，但是对于支付巨头们的交易量，包括银行的影响不会特别大。

薛洪言认为，支付巨头们一是会进行相应的一些符合监管要求的系统的改造，二是会去推动线下的小商户布局一些扫码工具。

一位支付行业从业人士对新京报记者指出，对于平时的小商户的客户来说，500元的限额基本都能满足日常使用，但也有一些细分的市场，如批发市场的客户， “买一箱货都不够。”

“所以要改客户习惯，让消费者出示付款码，商户扫消费者收款。”上述人士称，虽然商户用手机就能扫，但为了方便考虑，会给商户配硬件。不过他亦指出，配不配扫码硬件看不同的企业策略，如有的企业会送、有的会搭售、有的企业则会以“先交押金、到一段时间再退”的策略。

在业务规范上，新规还要求维护市场公平竞争秩序。市场机构不得以任何形式诋毁其他市场主体的商业信誉，不得采用不正当竞争手段损害其他市场主体利益、排挤竞争对手，破坏市场公平竞争秩序。

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支付龙头如何应对新规？

对于央行新规，此前腾讯和支付宝方面均表示，正在研发新技术以及探索新技术应用于条码支付领域的可行性。

事实上，这两家巨头在条码支付市场上仍有不小的推广力度。根据支付宝公告，从2018年2月10日起，收钱码提现免费服务升级，对符合条件的用户，收款资金可以享受提现免费的服务；而腾讯方面此前也表示，2017年10月17日-2018年12月31日活动期间，使用微信支付“官方制作收款码”收款，可获赠免费提现额度。

这背后是移动支付持续增长的业务规模。央行此前的报告显示，2017年移动支付业务达375.52亿笔，金额202.93万亿元，同比分别增长46.06%和28.80%。

国金证券报告指出，2017年，线上场景的移动支付渗透率已经达到85%左右，基本饱和，而线下市场相对空白，近年来成为各大支付应用竞争的主战场。“线下市场的交易规模庞大，是线上市场的4倍左右，会是未来支付市场规模增量的主要来源，也是支付宝、微信支付等巨头的必争之地。”报告称。

新京报记者 宓迪 实习生 李晓丽