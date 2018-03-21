FF五连发招聘启事 乐视网再涨停

记者从FF相关人士处获得的据称是美国加利福尼亚州汉福德市工厂开工照片。

3月20日，经历了两个跌停板的乐视网放量涨停，这是继3月13日乐视网股价涨停后的第二次涨停。数据显示，乐视网昨日开盘翻红，在下午1点30分后突然拉升，虽然2点后股价出现回落，但临近尾盘，乐视网封上涨停板，收盘报5.87元/股，涨9.93%。当天成交27.21亿元，换手率16.16%。自今年1月24日复牌以来的一个多月里，乐视网已经历两次涨跌反转。

同日，贾跃亭旗下FF（Faraday Future）电动车开工与在京沪大规模招聘的消息流传开来。就在前一日，有消息称，FF关联公司睿驰智能汽车（广州）有限公司疑似将在广州南沙参与一处地块的公开竞标。

对于关联公司在广州参与地块竞标的消息，FF公司方面于3月19日回复记者称，正全力以赴为FF91量产而努力，“对于此类传言，公关部门没有收到消息”。新京报记者 江波

复牌后历经11次跌停 两轮涨跌反转

自今年1月复牌以来的一个多月里，乐视网已经历两次熊牛反转。

乐视网在1月24日复牌后经历了连续11次跌停，之后即出现一次反弹，2月8日收盘涨幅达5.39%，随后反复波动，在2月13日创下4.16元/股最低价收盘。据记者统计，这期间，乐视网股价累计下跌72.86%。

不过，从2月14日开始，乐视网开始快速上涨，16个交易日里股价上涨58.41%，股价最高时为6.77元/股。

3月14日晚间，乐视网突然发布公告，董事长孙宏斌辞职。受此影响，乐视网再度转熊，于3月16日、19日曾连续两个交易日跌停，乐视网19日晚间发布关于股票交易异常波动及风险提示的公告。

昨日，交易所盘后数据显示，中信证券上海溧阳路买入4200万元，华福证券厦门湖滨南路买入3768万元，财达证券佳木斯长安东路卖出8970万元，华泰证券上海徐汇区天钥桥路卖出7661万元，华泰证券厦门厦禾路卖出1041万元。其中，华泰证券是有乐视网质押股的上市券商之一。

据《券商中国》此前统计，截至1月19日，即乐视网复牌前的最后一组数据，其有604笔股权质押记录，涉及16.48亿股、质押股权比例达到41.32%。截至3月16日，乐视网的质押股数为16.22亿股，质押股权比例40.67%，涉及质押笔数128笔。

FF五连推招聘启事

乐视网放量涨停的同时，也传来贾跃亭旗下FF工厂开工的消息。

3月20日，据媒体报道，贾跃亭投资的电动汽车初创企业法拉第未来（Faraday Future）称，该公司位于美国加利福尼亚州汉福德（hanford）市的工厂在日前正式开工。

同日，记者从FF相关人员处看到了几张据称是美国加利福尼亚州汉福德市工厂开工的照片。同时，记者查询发现，FF公号已经连续推出五期招聘启事，工作地点主要在北京和上海。

前一天，有消息称，FF关联公司睿驰智能汽车（广州）有限公司疑似将在广州南沙参与一处地块的公开竞标。

据记者查询，中国国土资源部5日挂出的一则“广州南沙开发区国土资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告”显示，编号“2018NGY-2”的地块占地面积40.0988万平方米，在对竞买人的要求中，明确提出“竞得人须在竞得土地一个月内引进具备国际一流纯电动汽车研发制造水平的纯电动汽车组装项目”，“自土地移交之日起1个月内动工开发建设，24个月内建成投产”。

对于FF关联公司将在广州南沙参与地块竞标的消息，FF方面人士于3月19日回复新京报记者称，正全力以赴为FF91量产而努力，“对于此类传言，公关部门没有收到消息”。

这并非市场上第一次传出FF的消息。

在今年2月的供应商大会上，贾跃亭现身的消息曾引发关注，他在会上称，FF已完成股权融资，融资达15亿美元，基本满足IPO之前的全部股权融资需求。他同时称，FF91也将在2018年底前交付。

“目前FF91在进行一系列的测试”，“在按照计划推进，并努力在承诺时间进行量产交付”，对于FF91的量产情况，上述FF方面人士19日回复记者称。