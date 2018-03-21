十大厂商推统一快应用能对抗小程序吗

一家之言

对于华为、小米等厂商来说，对小程序必须防患于未然，通过应用商店做“轻”，增强用户黏性；对于企业，有了快应用，也可多一个重要的流量入口。

据媒体报道，3月20日，小米、中兴、华为等十大手机厂商共同发起快应用标准。其目的在于赋能开发者拓展场景未来，以标准化的方式接入。

这被视为十大厂商力图对抗微信小程序的联盟之举。

数据统计，2017年12月，小程序累计用户达4亿。据腾讯CEO马化腾透露，春节期间微信全球月活跃用户数首次突破10亿大关。目前，小程序已经启动招商，商业化在即。不过，随着微信小程序的规模扩大以及商业化启动，十大厂商感受到了威胁，加快推出统一的快应用标准或可备一说。

不过，微信小程序的发展是否达到预期或可值得讨论。

曾经，微信小程序被寄予厚望，甚至有人称“这将直接颠覆APP及其他现有应用程序”。但是，经过两年多发展，微信小程序没有干掉APP和其他应用程序。而目前的小程序数据，也有诸多可商榷之处，比如受益于游戏“跳一跳”，累计用户达到4亿，但是娱乐为主导的引流方式，显然与小程序最早被赋予的应用程序变革重任相比差距较大。

“小”程序能否真正撬动“大”应用市场，最大的挑战在于本身。

姑且不论小程序的产品和技术先进性有多高，最大问题在于，小程序高度依附微信，这意味着一旦企业将自身应用完全放置于小程序之内，一旦发生任何突发因素，导致小程序被封，企业或将面临用户及流量的彻底丧失。这就如同微信公众号之于自媒体，自媒体人多会入驻多个平台，在通过多元化渠道引流的同时，也可分散依赖单一平台出口的风险。

“不把鸡蛋放进一个篮子里”并非空话，自媒体如此，规模更大的企业更是如此。

对于华为、小米等厂商来说，对小程序必须防患于未然，通过应用商店做“轻”，增强用户黏性。对于更多企业来说，有了快应用，也可多一个重要的流量入口，避免微信小程序一家独大，在未来与平台的博弈中有更多话语权。

不过，无论是小程序抑或快应用，终究要回答变现之问。

就小程序来看，虽然微信用户数量可观，但终究以社交为基因，后续推出的公众号虽实现了内容连接，但如今数千万量级的公众号打开率也不断下滑。如果小程序像公众号一样无节制扩容，同样会面临类似发展困境，除了头部小程序，大量底层小程序用户数量会寥寥无几。

十大厂商推统一快应用对抗小程序也是如此。反小程序联盟能走多远暂未可知，其取决于十大厂商的用户资源，尤其是后续的利益共享。

无可否认的是，小程序是整个市场领头羊已是共识，当然，竞争对手也在时刻觊觎着这块肥肉。众人汲汲于抢占赛道之时，决胜之处就看谁能够在轻应用的基础上提供更多有吸引力的增值服务，从而获得更多用户了。而这，终需要时间给出答案。

□楚天（财经评论人）