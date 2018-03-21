69亿投资斗鱼虎牙 腾讯棋局能否困住网易？

2017年5月29日，武汉斗鱼嘉年华现场。图/视觉中国

3月13日，极光大数据发布的《2018年3月直播app行业研究报告》显示，市场渗透率最高的三款直播app分别是斗鱼直播、虎牙直播和YY，市场渗透率依次为4.25%、3.61%和3.33%。排名前两位的斗鱼和虎牙，近期正因为同时获得腾讯的投资成为关注焦点。

3月8日，腾讯砸下69亿元分别投资游戏直播巨头虎牙和斗鱼，一时间，这种双赛道押注行业头部玩家的举动，让业界瞩目。

“现在斗鱼和虎牙都成为了腾讯系，以网易为首的国内其他游戏公司获得流量入口的成本越来越高，也愈发受制于腾讯。”直播行业资深观察者信婉分析称，“直播作为游戏大流量入口存在，为游戏、电竞和泛娱乐带来更多用户和可能。这些都是腾讯意欲打造的体系，那么现在它希望做这个入口的垄断者。”

目前游戏直播在游戏产业链中还担负着宣传、推广游戏的作用。“《绝地求生》此前差点因为各种原因夭折，正是直播让其越来越火，甚至已发展成为继《王者荣耀》后第二款国民游戏。”资深玩家Hat向新京报记者表示，“现在感觉直播已经是一个宣传游戏的渠道了，谁将直播平台握在手中，谁就有推广的话语权，甚至还能打击扼制同行发展。”

根据极光大数据统计，王者荣耀是最受直播app用户青睐的游戏。分析认为，腾讯正是用投资直播平台的方式，巩固自身在游戏行业的地位。未来无论是虎牙还是斗鱼谁成为行业龙头，最终获利的都是腾讯及其所掌控的游戏业务。

“今后游戏市场已经很明朗了，几乎所有的渠道都握在腾讯手上，其他的中小游戏公司面临的就两个选择：站队或者淘汰出局。”行业资深观察者老L说。

两大游戏直播平台宿命争斗：流量的战争

2月14日消息，虎牙知名公会渝万公会跳槽斗鱼平台，爆发“2018年游戏直播第一分手案”。尽管双方就恶意转会、欠薪等观点各执一词，但在业界看来，这一行为仍是两大平台在互挖人才、团队资源上的明争暗斗。

“优质主播是直播平台的核心所在。各个平台为了‘将死’同行，除了开高薪、提供各种优质资源留住自身主播外，用丰厚待遇‘撬角’同行主播，也是业界常态。”服务国内某直播平台的林飞（化名）称。此前林飞所在的直播公会就曾先后辗转过几家直播平台。“在这个圈子里跳来跳去很正常。哪一家给的待遇、资源更好，通常就会选择‘转会’。”

相互挖角早已不是第一次。虎牙和斗鱼从诞生起，似乎就被外界贴上了“天生对手”的标签。近几年来，双方没有停止过交锋。

有媒体报道称，在斗鱼创建初期，为了抢夺当时热门游戏《英雄联盟》的主播资源，斗鱼负责人陈少杰曾承诺给民间高手玩家以ID冠名的奖励。很快，《英雄联盟》排行榜上七成以上的玩家ID加上了斗鱼的前缀。这些民间高手以人均1万的价格，一次性转化成了斗鱼的品牌并以主播身份签入斗鱼平台。冠名活动以400万元，换来斗鱼DAU（日活）3个月翻10倍。斗鱼也在完成早期主播积累后，顺利拿到了红杉资本2000万美元的A轮融资。

斗鱼展开对虎牙的“进攻”。有媒体报道称，斗鱼曾在不到两个月的时间内，花费6000万从虎牙挖走多名主播，这些主播带来大量粉丝流量，让平台日活用户数得到空前提升。斗鱼也得以成功跻身游戏直播领域头部玩家位置。

斗鱼和虎牙开始了漫长的“挖人大战”。除了此次渝万公会从虎牙跳槽斗鱼外，近半年时间里，虎牙斗鱼两大平台之间发生了多起主播互换门庭的变动：2017年8月，虎牙知名主播嗨氏宣布转会斗鱼；2018年1月，斗鱼英雄联盟知名主播毒纪正式签约虎牙直播。

“圈内平台互相挖人太常见了。通常大主播都会被几个平台盯着。”林飞表示，“大主播拥有数百万的粉丝，对直播平台来说，得到这些主播意味着得到庞大的流量。毕竟粉丝追的是主播个人，他很少会在意主播所在平台。”

直播行业资深观察者老C分析称，“平台如此卖力地抢夺资源，目的很明显，就是为了吸引更多的粉丝和流量，成为行业头部玩家。一旦成为头部玩家，才能引得更多的投资。”

老C告诉记者，如今国家政策对直播的内容和方式监管日趋严格让直播平台发展速度减缓，资本对平台的日趋冷淡也让不少平台开始转向海外市场。“现在国内直播平台趋势很明显，巨头想着如何上市，小平台则思考着出海的可能性。”

33亿元比拼70亿元，谁是“直播第一股”？

如今游戏直播圈内尚没有平台上市的案例。“直播第一股”所代表的意义，被众多直播平台看在眼里。谁能率先上市，就会获得大量的资金流，只要手握重金，就能花大价钱砸下心仪的主播，更有底气和对手进行比拼。“有了主播、资金等资源，自然容易耗死对手，进而形成行业一家独大的局面。”老C说。

上市不仅能为平台带来资金和资源，更是当下平台打破发展桎梏的最佳突破口。“盈利模式单一向来是直播平台的痛，也是禁锢直播行业发展的行业天花板。”3月15日，直播行业资深观察者信婉分析称，“尽管直播平台营收可观，但最大的收入模式仍然是广告以及粉丝打赏，很难再找到其他盈利模式。”

从数据来看，直播平台用户规模已经开始增速放慢，而此前曾看好直播行业的资本也开始兴趣缺缺。据艾瑞咨询《2017年中国泛娱乐直播平台发展盘点报告》统计，2015年泛娱乐直播平台获投资事件共45起，2016年前三季度投资数据为37起，最后3个月仅有4起。而据腾讯科技报道，2017年直播行业只发生17起融资并购。

“现在IPO已经被行业平台视作最后的突破机会。”信婉称。

虎牙率先发招。

3月6日，欢聚时代发布2017年Q4财报和年报。财报显示，2017财年第四季度，公司实现净营收36.265亿元，同比增长46%。由YY和虎牙构成的流媒体收入达33.685亿元，占比高达92.9%。其中YY流媒体收入26.758亿元，虎牙营收6.927亿元。同时据国内多家媒体报道称，欢聚时代就虎牙直播已经向美国证券交易委员会提交了IPO申请文件。

记者在查阅欢聚时代2017年财报时发现，2017年第一至第四季度，来自于虎牙部门的流媒体直播业务营收分别为3.826亿元、4.418亿元、5.524亿元、6.927亿元。

“从财务报表上看，虎牙已是一个实现盈利的直播平台。”信婉表示，“这意味着，虎牙有望成为国内第一个在美上市的游戏直播公司。”

老对手的动作，自然被斗鱼看在眼里。3月8日，斗鱼CEO陈少杰发朋友圈表示，斗鱼刚获得腾讯独家融资6.3亿美元，同时表示斗鱼将配合腾讯深耕游戏直播领域，做好游戏与直播行业的战略协同。

这不是腾讯第一次投资斗鱼。根据公开报道，在此轮融资之前，斗鱼先后获得过4轮融资。2014年6月，获得红杉资本的2000万美元的A轮融资；2016年3月，获得由腾讯领投的1亿美元B轮融资；2016年8月，获得由凤凰投资与腾讯领投的15亿元融资；而在2017年11月，斗鱼再次对外宣布其上半年完成了D轮融资，尽管具体金额并未对外公布，但业界估计这笔融资高达10亿元。有报道称，在完成本轮6.3亿美元融资之后，斗鱼已经完成了折合约70亿元人民币的融资。

2018年1月，业内就传出斗鱼欲赴香港上市的消息，斗鱼直播COO程超在接受媒体采访时称，斗鱼有IPO计划，仍在筹备中。

就在斗鱼获得腾讯融资的同一天，3月8日，虎牙也宣布获得来自腾讯的4.6亿美元投资。据称，腾讯也获得以公平的市场价格继续收购虎牙的股权，并最终获得虎牙50.1%的投票权的权利。据媒体报道，这笔融资是虎牙继2017年5月获得由中国平安保险海外（控股）有限公司领投的7500万美元A轮融资后的第二轮融资。虎牙2次共融资折合约33亿元人民币，远低于斗鱼的70亿元量级。

“这可能是两家平台在IPO上市前最后一次融资。”行业资深人士老L分析称，“而腾讯两家均介入的手笔，意味深长。”

“现在斗鱼和虎牙争夺谁才是直播第一股，谁先成功登陆IPO，谁的话语权无疑更重。”老L表示。

但盯着这个头衔的，不仅是斗鱼和虎牙，泛娱乐直播领域巨头映客也计划着IPO。

映客早在2017年9月就曾计划通过借壳上市，尽管最终失败，但据国外媒体报道，映客拟2018年赴香港上市，并计划募集3亿美元。2017年12月宣亚国际终止收购映客，映客创始人兼CEO奉佑生曾回复新京报记者称，资本化是一个重要节点，手段也多样，映客会在合适的时机选择更合适的方式。

左拥斗鱼右抱虎牙：腾讯出手，混战暂缓

腾讯出手投资两家直播平台自有考量。作为游戏业界龙头的腾讯，除了专注于游戏本身外，对游戏生态链上核心环节的直播领域同样重视。

3月7日，全国人大代表、腾讯CEO马化腾对媒体表示，游戏在腾讯盈利中所占的比例在下降。腾讯也在探索发展短视频、直播等新兴社交平台。

“这一声音预告着腾讯对游戏链条环节的重视。而投资斗鱼、虎牙平台，正是腾讯希望能掌控这一环节所做出的动作。”信婉这样看待马化腾的表态。在她看来，虎牙和斗鱼这两大巨头本身在游戏领域的地位和行业影响力，也吸引着腾讯。

极光大数据新发布的《2018年3月直播app行业研究报告》显示，渗透率最高的三个直播app分别是市场渗透率4.25%的斗鱼、3.61%的虎牙和3.33%的YY。数据统计显示，在过去半年时间里，斗鱼、YY和虎牙的DAU均值分别为670.8万、580.6万和474.6万，名列行业前三。

“腾讯出手将前三中的两大公司揽到怀中，如此一来，在今后的游戏直播领域中，腾讯的话语权显然更重。”信婉分析称，“而之所以会选择投资两家公司，这一贯是腾讯在游戏领域的常见手段。”

这一说法被老L所认同。对于腾讯“不把鸡蛋放在一个篮子里”的行为，他认为，之前腾讯看准一个行业，通常是选择行业中前2名的其中一家进行投资，而往往剩下的一家很可能会被同行投资，这样的后果往往是双方展开烧钱大战。“现在腾讯直接买行业前2来两边同时下注，一方面可以对冲投资风险，未来不管哪家获得成功，腾讯都能从中获利；另一方面也不给行业对手打烧钱战的机会。”

腾讯在此前MOBA类游戏（多人在线战术竞技游戏）走红时，曾同时期推出了《王者荣耀》和《全民超神》；如今吃鸡类手游火爆，腾讯同样推出数款类似游戏。在保持和同行竞争之时，旗下游戏也和“同门兄弟”比拼。

“事实上，腾讯的介入对两家公司也有好处，虽然不会停止彼此间的竞争，但可以在一定程度上告别无序比拼。”业内资深观察者林石（化名）向记者分析称，“在两家直播平台都在积极准备IPO之时，暂缓混战能更加全力以赴。”

林石认为，现阶段都是两家巨头冲击IPO的关键时刻。如果出现此前无序挖人，相互之间恶性竞争等手段的话，很容易对彼此争当“直播第一股”的计划造成变数。现在让两家公司在主播、资源争夺中都回归理性，更有利于IPO。

腾讯棋局：对手网易，小公司站队或淘汰

财报显示，腾讯2017年第三季度总收入652.1亿元，同比增长61%，其中游戏业务营收是268.44亿元，占比41%；而网易第三季度净收入为124.78亿元，同比增长35.5%，其中游戏业务净收入为81.12亿元，占比达到了65%。可以说游戏业务是两家企业业务中最重要的部分之一。

此前腾讯与网易在“吃鸡大战”中已经正面交锋，如今腾讯投资虎牙斗鱼背后，可能也与网易的直播布局有关。

2018年2月，网易公布了2018网易直播战略——ALLSTAR计划，宣布将至少拿出3亿用于主播人才培养，并向全直播行业开放IP授权合作及游戏内外曝光合作。

老对手大举进军直播领域的信号，自然引发腾讯的警惕。

“此前因为动作慢了，让网易凭借《荒野行动》和《终结者2》，几近把吃鸡手游垄断，直到腾讯接连出了2款绝地求生后，才扳回局面。”信婉表示，“如今网易宣称布局直播战略，腾讯肯定不愿意看到老对手扩大在游戏链条上的势力。”

此前有媒体报道称，如今直播在游戏产业链中已占据了相当重要的位置，《绝地求生》就是一个完全被直播带火的游戏。如果游戏厂商能够把持住直播平台，对于电竞联赛生态，新游宣传，打击竞品来说都是非常有利的武器。

和斗鱼长久以来资方有腾讯的身影不同，此前虎牙的A轮投资方并没有腾讯，此次独投虎牙的举措，背后或许正是腾讯不愿看到虎牙加入到竞争对手阵营当中。

“现在腾讯投资了斗鱼和虎牙，让网易越发失去先手。”信婉认为。

事实上，腾讯正在逐步将网易游戏从渠道端和社交关系端全面锁死，而网易面临的将是如果无法及时有效地打破这一局面，其大力打造的电竞游戏在未来发展中将受到极大扼制。

3月20日，记者进入虎牙和斗鱼直播搜索发现，在斗鱼直播分类中，当下最热门的“吃鸡”类游戏只有腾讯旗下的《绝地求生》、《全军出击》、《刺激战场》和《荒岛特训》等几款游戏，而网易的《荒野行动》和《终结者2》早已下架。

当记者在虎牙上搜索《荒野行动》时，只看见百余位主播在进行游戏直播，其中粉丝最多的直播房间，粉丝数也仅为2000多人，远落后于腾讯《刺激战场》中600多位主播，而直播房间动辄十余万的观看人数。

“此前网易的《荒野行动》在斗鱼上拥有单独的板块。”林飞称，喜欢吃鸡游戏的他曾尝试着在斗鱼上直播过这款游戏，但很快因为不明原因，板块被撤销，他也跟着转换了直播平台，“有传闻说是网易作为版权方，禁止腾讯系的斗鱼播出《荒野行动》相关内容。但也有人说腾讯好像为了主打自家的吃鸡游戏，不允许《荒野行动》出现。具体原因谁也说不清楚。”

尽管网易也有自己的游戏直播平台——CC直播，但记者查阅猎豹大数据所统计的周活渗透率（APP周活跃用户数/中国市场总周活跃用户数）时发现，截取2月26日-3月4日期间，中国直播APP TOP10第一位为YY，周活跃渗透率为1.3081%，第二名为虎牙直播，周活跃渗透率为0.5535%，第三位为斗鱼直播，周活跃渗透率为0.4673%。而CC直播排名仅在第33位，周活跃渗透率0.0154%。

“现在斗鱼和虎牙都成了腾讯系，以网易为首的国内其他游戏公司获得流量入口的成本越来越高，也愈发受制于腾讯。”信婉分析称，“直播作为游戏大流量入口存在，为游戏、电竞和泛娱乐带来更多用户和可能。而这些都是腾讯意欲打造的体系，那么现在它希望做这个入口的垄断者。”

“今后游戏市场已经很明朗了，几乎所有的渠道都握在腾讯手上，其他的中小游戏公司面临的就两个选择：站队或者淘汰出局。”老L表示。

新京报记者 覃澈