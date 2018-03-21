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阻击小程序？10家手机厂商推快应用

阻击小程序？10家手机厂商推快应用
2018年03月21日 02:16 新京报
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　　3月20日，包括小米、中兴、华为在内的10家手机厂商在北京联合召开快应用标准启动发布会。发布会上，10家手机厂商共同发布了快应用及其相关标准，并启动了快应用标准和即时应用生态联盟。

　　快应用基于手机厂商自有的硬件和系统，用户无需下载安装APP，就能实现即点即用。有分析认为，快应用的目标直指小程序。

　　“移动互联网市场趋于饱和，硬件设备保有量增速显著放缓，用户增长红利逐步消失，市场开始进入挖掘存量用户的阶段，快应用的形态必将是未来的趋势。”小米副总裁、MIUI负责人洪锋在会上这样说。

　　功能很像小程序的快应用

　　此次10家手机厂商聚在一起推出的“快应用”，是在手机系统操作界面下，用户不用下载安装，就能实现APP的即点即用。用户可以通过安卓手机的多种入口使用快应用，比如在搜索栏输入想要使用的手机应用名称，之后点开带有“秒开”字样的快应用便可使用操作。例如，在手机搜索栏输入“饿了么”，页面将显示搜索结果，打击带有“秒开”标记的“饿了么”应用便可直接进入。

　　从这一点来看，快应用与微信小程序十分相似，小程序也强调“触手可及”“用完即走”。

　　手机厂商为什么推出快应用，据现场标准组织相关人员介绍，10大手机厂商看到了目前移动端用户和开发者的痛点，网页缺失很多接口，导致了服务功能无法做到完备，用户性能体验也较差。对于应用而言，一次性下发的特点导致下载安装的等待时间过长，占手机空间较大，使用频率较低。

　　记者在现场体验到，快应用能提供包括账号、支付、push等能力，以及原生APP的体验，并且快应用的开发成本更低。快应用的场景拓展可以通过二维码直接切入线下场景。硬件厂商基于硬件系统为快应用提供除了通知栏、负一屏和信息流等入口外，厂商还支持搜索入口，包括外部搜索和应用内搜索。

　　各厂商还将通过开放自家的应用市场、浏览器、桌面快捷搜索、智慧推荐服务等流量入口，形成一个跨厂商、全终端、全场景的快应用流量体系。

　　打响“入口”保卫战

　　不少人都喜欢拿微信小程序和手机厂商联合发起的快应用对比。微信小程序于2016年开启内测，去年1月9日上线第一批小程序。

　　今年年初微信公开课PRO上公布的数据显示，截至2018年1月15日，微信小程序日使用用户数突破了1.7亿。当微信月活跃用户数超过10亿之际，小程序已经逐渐成长为一个新的分发平台。去年7月，张小龙曾表示未来2年内，小程序将取代80%的APP市场。

　　APP Annie昨日发布了2016-2021年市场预测报告。报告预计，2021年全球移动应用商店下载量将超过3520亿次，所有应用商店的总消费额将超过1390亿美元。国内安卓应用商店，分为第三方应用商店和手机厂商应用商店两种，随着国产手机厂商的崛起，手机应用商店在用户规模、活跃度上正在奋起直追。

　　从盈利模式上来讲，手机应用商店采取和开发者分成、广告的模式。手机应用商店等互联网收入成为手机厂商的重要组成部分，媒体日前披露的小米招股说明书显示，2016年，小米的收入组成中，79%来自于硬件，21%来自于互联网服务业务。硬件业务的净利润率仅为2.8%，而互联网服务业务的净利润率则超过40%。

　　十大手机厂商携手打响了“入口”保卫战，一旦Web APP（类似小程序的轻应用）成为主流，提早站位可以带来先发优势。

　　和小程序一样，快应用无需下载，即点即用。不同之处在于，快应用使用更为便捷，快应用依托于手机操作系统，可以用文字输入、语音输入的方式，直接调用快应用。小程序则是在微信APP之中，用户需要先打开微信才能唤醒小程序。

　　小程序被视为腾讯移动互联网的下一站

　　去年1月9日，微信低调上线小程序，此后一直默默无闻。直到几个月前，在“跳一跳”的带动下，小程序才重回公众视野。腾讯对小程序一直寄予厚望，小程序被看作是腾讯移动互联网的下一站。

　　腾讯应用宝是原生APP的分发商店，小程序就是要成为Web APP的分发商店。想要吃下Web APP这块蛋糕的互联网玩家不在少数，微信并不是第一个吃螃蟹的人。2013年，百度提出无需下载、即搜即用的概念，试图解决用户候机内存不足的痛点，并曾借助移动搜索入口建立轻应用分发形式。不过，此后百度并没有打造出轻应用的入口。此后，UC、支付宝、小米等公司相继布局。

　　有分析指出，虽然小程序不需要安装，但由于很多内容需要从Web端读取，会消耗大量的手机流量。此外，用户在使用小程序时，很难同步查看微信消息，容易错过重要留言。小程序开发者将受制于微信的框架，例如在公众平台中，违反规则的公众号被永久封号并不少见。小程序作为一个封闭在微信中的产品形式，一旦违背微信制定的规则，也会面临被下架的风险。

　　分析人士认为，安卓应用商店、APP Store的成功，是背后两个生态的成功。从目前的情况来看，Web APP生态还不够成熟。Web APP生态构建的初期，推广成本较低，然而恐怕在短时间内，开发者很难从Web APP获利，这将会影响他们的积极性。

　　携程微信小程序团队负责人曾对新京报记者表示，“小程序可以为我们带来流量是肯定的，但有多大空间还需要市场去验证。微信小程序能给一些未下载APP的用户以体验的机会，当他们由低频转向高频时，依然希望他们前来下载APP。”

　　另一方面，用户习惯也还在培养中。王女士告诉记者，她平时使用小程序的次数很少，“手机上常用的APP就那些，我都下载过，直接用就可以了，何必在微信中使用呢？”

　　■ 观察

　　快应用胜算几何？

　　微信小程序与快应用最大的区别在于，快应用是手机系统自带的，更新10大手机厂商的最新系统便可使用。而微信小程序还需要下载微信才能使用。

　　“快应用核心还是满足用户的需求，减少用户使用一些低频率APP的时间，让用户体验更方便、更顺畅。”Counterpoint 研究总监闫占孟认为，即便快应用推出的重要目的有对抗微信小程序的考虑，但也并不太敢张扬。

　　记者注意到，快应用也不是新事物，此前百度、UC浏览器都曾推出“轻应用”，也都是基于Web APP，用户无需下载，直接在上述平台中“添加”即可使用。相对于快应用是手机系统自带的产品，百度或UC的“轻应用”是基于单一公司的客户端，整体流量与用户不够。

　　“如果平台足够强，且提供的是一些交互性没那么强，不需要渲染很大的程序或者产品的话是可以的。但是目前这10大手机厂商有没有这个平台能力需要观察。毕竟十大厂商大部分主要以硬件能力，或者软件服务能力见长，而互联网化的平台能力一般。”资深互联网观察家丁道师认为，这种项目需要拥有大流量、大用户的平台可以承担，比如BAT，目前国内也就微信小程序算比较成功。

　　此外作为10大厂商共同推出的产品，未来的执行效果也至关重要。“未来快应用的前景，取决于联盟协议的具体规定。是否严格执行或者是否强制执行都值得关注，执行模式对于未来发展影响比较大。”Counterpoint 研究总监闫占孟认为。

　　采写/新京报记者 马婧 陈维城

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