400亿单车押金难解 信用免押金成破解之道

央视315晚会披露，截至目前，有34家共享单车企业相继倒闭，留下了超过10亿的押金退还难问题。去年引发北京千人排队退押金的酷骑单车被作为典型问题企业曝光。

3月13日，哈罗单车宣布全国范围内信用免押金。芝麻信用数据显示，目前十余家共享单车接入芝麻信用免押金。“腾挪用户押金来维持企业经营的不健康模式将被取代，还在收取押金的单车企业应该感到压力。”业内人士认为，信用免押可能成为共享单车甚至共享经济领域的标配。

400亿押金如何监管？监管方案正制定中

2017年在悟空单车、町町单车、3Vbike第一批共享单车停运或破产后，第二梯队的小鸣单车、酷骑单车、小蓝单车又深陷押金困局，之后中消协曾多次发文处理共享单车押金难退问题。

在方便市民出行的同时，共享单车近年来也带来了不少问题。

与此同时，与会的代表或委员也纷纷提案建议押金监管，全国人大代表、广西建筑科学研究设计院副院长朱惠英认为，尽快制定和实施第三方资金监管的法律制度，鼓励免押金管理方式，企业应建立和完善用户押金退还制度，实现即租即押、即还即退。

“建立押金的妥善管理机制，可以考虑引入免押金机制。或者企业退出市场时，必须要求其妥善处理并依法依规退还押金，完成所有投放车辆的回收工作。”全国政协委员、经济学家张连起建议。作为一线工作者，全国人大代表、合肥公交集团有限公司客服中心副主任李祥斌表示，“共享单车免押金也是一种发展趋势，方便老百姓的具体做法。”

根据交通运输部公布的单车用户至少2亿人，按照主流单车每位用户99-299元押金推算，整个行业存量押金规模超400亿元。

对于押金监管问题，两会期间，交通运输部党组书记杨传堂表示，“交通运输部组织做了充分的市场调研，与其他部门已经制定了初步的押金和服务金的监管办法，会尽快发布实施。”

免押金或成共享经济行业趋势

3月13日，哈罗单车宣布，全国范围内信用免押金。芝麻分650以上的用户，通过支付宝“扫一扫”车身二维码，均可在全国免押金骑行哈罗单车。哈罗单车方面表示，这项活动预计到今年年底可辐射1.6亿骑行用户，免除押金总额超过300亿元。在过去三个多月，哈罗单车在20个城市开展的芝麻信用免押，已为用户免除了约18.89亿元押金。

采用信用免押，在共享单车领域已有先例。2017年3月，ofo在上海试点信用免押金模式，芝麻信用650分以上用户，可免押金骑车。芝麻信用数据显示，截至今年3月，已有ofo、哈罗单车、永安行等十余家共享单车接入芝麻信用免押金，累计已为近50个城市4800万用户减免押金超过98亿元。

蚂蚁金服副总裁、芝麻信用总经理胡滔表示，哈罗单车在全国范围免押金，使得一直饱受争议的单车押金问题得到加速解决。

据了解，去年11月，芝麻信用公开宣布将推动消灭押金，并在未来一年，全面升级信用免押方案，除了共享经济领域的单车、租车、充电宝等，还包括租房、酒店等押金普遍存在的领域都将试行。业内普遍认为，共享单车被外界公认高度依赖押金的行业，现在信用免押金都能逐步实现，其他领域消灭押金也并非不可能。

“使用支付宝等信用担保方式，可以减少用户风险，更突显了社会信用体系在互联网经济下更为重要的作用”。北京师范大学法学院副教授宋刚认为，信用体系的完善，交付押金的担保方式或将被逐渐淘汰，不再具有竞争力，这是一个重要发展趋势。

随着共享单车行业增量期已过，现在各企业重点开始做存量用户经营。用户押金处理将影响摩拜单车、ofo小黄车、哈罗单车等主要企业的发展，提供更好的服务体验，进行更高效的运营和治理将是竞争重点。

新京报记者 陈维城