80家网贷平台零逾期？P2P零逾期率背后的信披硬伤

来源：北京商报

P2P零逾期率背后的信披硬伤

进入3月末，离网贷备案验收的大限时间又近了一步，P2P平台都使出“浑身解数”积极准备。然而，在信批环节，多数平台则是遮遮掩掩。北京商报记者梳理了118家已接入中国互金协会登记披露服务平台的P2P机构发现，80家机构的逾期率为零。而在业内人士看来，逾期率为零的数据颇为反常，相较于传统银行，网贷行业借款人的风险更大，之所以出现零逾期率，很可能是网贷平台选择性地“模糊”了该重要数据。

80家网贷平台零逾期？

近期，网贷平台2017年财报披露，业绩可谓一家盖过一家，但在持续增长的高利润背后，“如影随形”的是逐步攀升的逾期率和坏账率。3月20日，北京商报记者对中国互金协会互联网金融登记披露服务平台已接入的118家网贷平台运营数据进行梳理发现，80家机构披露的项目逾期率和金额逾期率均为零。

据了解，该登记披露服务平台共涉及27个数据指标，包括交易总额、交易笔数、融资人数量、投资人数量、项目逾期率、金额逾期率等。北京商报记者发现，有80家机构所披露的项目逾期率及金额逾期率均为零，其中不乏爱钱进、玖富普惠、翼龙贷、有利网等知名平台。另外38家机构的项目及金额均出现了逾期数据，其中财路通项目逾期率最高，为98.42%，其次是微金客，项目逾期率为15.38%。

一位业内资深人士表示，如果机构选择不披露，指标下面一般显示为零。“零逾期是不可能出现的，金融风险并不能随着技术手段、风控手段，以及其他的任何外力而被完全消除，从金融的逻辑来讲，如果不存在逾期的话，那它就不是一种金融产品，必定有风险。”该人士表示。

平台数据遭质疑

而在业内人士看来，零逾期率并不意味着网贷平台拥有超强风控能力，更有可能是平台并未披露相关信息。

据银监会统计，截至2017年末，商业银行不良贷款余额1.71万亿元，不良贷款率为1.74%。分析人士认为，P2P网贷平台的借款人资质整体上较商业银行借款人低，风险则相对更高，按此逻辑，P2P网贷平台公布的逾期率显然不合理。在中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼看来，P2P网络借贷面对的是市场正规金融体系里无法拿到融资的客户，风险相对更大，逾期率为零是很不合理的表现。

在麻袋理财研究院研究总监路南看来，单一指标没办法全面反映平台逾期情况，逾期率还要结合代偿金额来综合评价，而现在绝大多数平台没有披露这类指标。

网贷之家研究院院长于百程也向北京商报记者表示，降低逾期率需要通过提升风控水平、提升放款标准和第三方代偿来实现，而对于借贷业务来说，借款人逾期是不可避免的，只要维持在合理的逾期率水平就是正常的。逾期指标并不会和备案直接相关，但对逾期数据进行充分的信息披露是监管方所要求的，如果信披不合规，会对备案产生影响。

信批规范约束力有待加强

在分析人士看来，互金信披平台应起到充分整合行业内数据资源，方便投资人对比分析平台的交易运营状况，从而做出理性投资的服务作用，互金信披平台目前的约束力仍有待加强，充分说明信息披露是不准确的，从监管角度来说，要制定相应规定和措施，协会应起到客观、公证的信息披露作用。

路南进一步指出，上述现象反映出目前监管对于网贷平台逾期率统计口径比较宽松，之所以有这样的统计口径，可能是监管考虑到了行业大环境，平台用各种方式保障了用户的本息，监管可从风控和信披两方面下手，一方面确保平台有完善的风控体系，另一方面调整指标体系，强调代偿数据披露，使数据披露有更好的效果。

值得关注的是，2017年10月17日，中国互联网金融协会向会员单位下发了《互联网金融信息披露互联网消费金融》团体标准，定义并规范了27项披露指标，在业务运营信息披露方面，根据标准，从业机构应披露催收管理、信用报送等信息。其中，催收管理内容包括对产品消费者的催收主体、催收方式、流程及行为规范等信息。

在互联网金融行业加快合规转型的关键时期，互金协会重磅宣布此份文件，再次凸显出监管层对规范互金行业健康发展的高度重视。随着相关文件的不断出台，也将推动互金行业走向更加规范、健康的道路。“监管方需要督促平台透明如实地披露逾期和坏账情况，形成各方监督机制，使得逾期率成为平台非常重视的一项风险管理指标，不断改进和优化。”于百程说道。

北京商报记者 崔启斌 实习记者 宋亦桐/文 宋媛媛/制表