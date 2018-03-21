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争夺流量 手机厂商“抱团”对抗微信小程序

争夺流量 手机厂商“抱团”对抗微信小程序
2018年03月21日 00:41 新浪综合
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　　来源：北京商报

　　3月20日，小米、中兴、华为等10家手机厂商联合对外宣布，推出基于手机硬件平台的新型应用生态“快应用”及相关标准。在微信小程序用户规模日益壮大、硬件利润微薄的背景下，本次快应用的推出被看做是手机厂商与腾讯争夺流量与利益的举动。业内人士认为，对于整个市场来说，流量竞争有促进作用，但微信已经具有较强的用户黏性，十大手机厂商要想争夺用户流量并非易事。

　　全新生态

　　本次推出快应用的10家手机厂商分别为小米、中兴、华为、金立、联想、魅族、努比亚、OPPO、vivo和一加。在共同发布快应用及相关标准的同时，10家手机厂商还与中国信息通信研究院、电信终端产业协会、中国软件行业协会共同启动了快应用标准和即时应用生态联盟。

　　据介绍，快应用是基于手机硬件平台的新型应用生态。手机用户通过二维码能够直接切入线下场景，满足客户线下需求。硬件厂商则基于硬件系统底层能力，为快应用提供更多入口资源，除通知栏、负一屏和信息流外，厂商还支持搜索入口，包括外部搜索和应用内搜索。

　　一项调查报告显示，在快应用开放平台，除有完善开发者文档、工具、论坛支持及标准化快应用发布流程外，未来还将开放开发者服务支持，如消息推送、账号接入、支付接入、数据服务等。

　　数据显示，目前十大手机厂商国内智能手机保有量近10亿台，同时每年新增发货量高达4亿台，持续走高的市场保有率，成为快应用保证流量的基础。据了解。快应用发布后，各手机厂商将通过应用市场发布、操作系统OTA升级等方式迅速覆盖现有10亿台智能手机设备，新发货设备也将全面预装快应用引擎。

　　其实，快应用并非首次亮相。2017年以来，小米推出“直达服务”、魅族推出“快捷应用”、金立推出“秒开应用”，这些产品均类似于微信小程序，无需下载安装，即开即用。vivo产品经理赵典表示，vivo X21手机将率先支持快应用。他表示，vivo将与其他手机企业共同合作，推出超过5000个快应用，未来1-2年内实现Android手机应用免安装。

　　此外，华为方面也表示，该公司很早就开始布局快应用，并与众多合作伙伴一起推动快应用体验落地。当前，在华为应用市场已经有近百款上架或准备上架的快应用。

　　流量大战

　　从表面上看，快应用似乎只是一项手机厂商合作的新技能，但实际上，背后则是以手机为首的硬件厂商与软件厂商之间开启的流量大战。产业观察家洪仕斌认为，快应用的逻辑与微信推出的小程序一样，都是为用户解决下载App带来的麻烦，二者惟一的不同在于，用户入口的掌控权再次回到手机厂商手中，这也体现出双方的竞争关系。

　　目前，随着手机厂商出货量不断增大，应用市场的利益分割也在不断加大，几乎所有厂商都不愿放弃这块“肥肉”，尤其是流量争夺。在快应用使用当中，各厂商将通过开放自家应用市场、浏览器、桌面快捷搜索、智慧推荐服务等流量入口，打通厂商间、终端上各应用间的消息、分享、O2O通道等，形成跨厂商、全终端、全场景的快应用流量体系。

　　事实上，去年初微信上线的小程序已经对手机厂商造成利益威胁，收割了各大应用流量，更掌控用户入口，用户不需要下载安装App，打车、订票等轻应用操作在微信中即可完成。

　　业内人士介绍，应用分发是手机厂商收入的重要来源。据了解，一台手机的一个合作方软件，手机厂商收费价格在2-5元。这意味着，一款出货量达到1000万台的手机，如果安装15款预装App，用户将其全部激活，手机厂商收入将达到上亿元。

　　同时，除授权费外，目前很多手机厂商还会收取一定的预装App分红。据悉，对预装搜索软件，通常手机厂商会按照“千次搜索量”计算分成：用户使用该搜索软件搜索某个关键词达到1000次，软件厂商会获得80元利润，手机厂商和运营商则会分得15元。

　　显然，微信小程序的出现损害了手机厂商这部分利益，数据显示，截至1月15日，微信小程序日使用用户数已突破1.7亿人。目前微信月活跃用户数已经超过10亿人。 “微信之父”张小龙曾放言：“未来两年内，小程序将取代80%的App市场。”

　　鹿死谁手

　　对于十大手机厂商推出快应用，抱团抗击微信小程序的做法，业内人士持有不同看法。

　　洪仕斌表示，从市场角度来说，快应用的生成是一件好事，这意味着硬件在渗透软件市场，行业需要这样的创新，硬件企业也应该敢于向软件巨头发出挑战。“当然，这10家厂商组成的联盟想从腾讯手中争夺用户流量，并非易事。尽管硬件能够对用户进行截流，但关键还要看用户的使用程度，用户现在已经养成了使用微信的习惯，最后很可能还是落实到微信的小程序板块，这就是最大的挑战。”洪仕斌说。

　　但是，也有业内人士看好快应用的未来：“App不能做特别重，所有应用都越来越轻，应该说快应用是厂商的主动出击，去争夺微信的市场和收益。”

　　事实上，在手机市场趋于饱和、硬件利润微薄的市场环境下，手机企业确实不得不主动出击，以获取软件方面的利润。前段时间有媒体曝光了一份所谓小米Pre-IPO融资推介材料显示，在2016年小米的收入组成中，79%来自于硬件，21%来自于互联网服务业务。其中小米硬件业务的净利润率仅为2.8%，而互联网服务业务的净利润率则超过40%。由此可以看出，小米靠硬件设备并不太赚钱，主要靠相关的互联网服务。这其中，应用分发是笔不小的收入来源。

　　北京商报记者 石飞月

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