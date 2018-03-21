多地共享单车呈饱和状态 有车辆无人骑落满灰尘

中新网客户端北京3月21日电（记者 吴涛）近日，深圳市交通委叫停了滴滴青桔单车的共享单车投放行为。记者注意到，多地共享单车呈饱和状态，一些车辆出现长时间无人使用状态。目前部分城市已叫停共享单车新增投放，甚至有的对现有单车数量做“减法”。

资料图：多个企业的共享单车扎堆停放在城市街头。中新社记者 张斌 摄

多地限制共享单车新增投放

据了解，此次青桔单车在深圳共投放约2万辆单车，分布在福田、罗湖等多个区域。但随后，深圳市交通委通报，此次投放属违规行为，投放企业需立即收回违规投放车辆，如拒不整改，将会同有关单位根据相关规定处置，并记入信用记录。

对此，滴滴方面对中新网记者表示，滴滴正在与深圳主管部门进行积极沟通，希望在主管部门指导下尽快找到一种方式，为深圳市民提供更加便捷的绿色出行选择。

其实这不是第一次共享单车新增投放行为被叫停，早在2017年8月份，有消息称上海已暂停新增投放共享单车。

另外，近期广州市交通部门约谈了摩拜、ofo两家目前在穗运营企业，明确要求企业严格落实禁投新车的管理要求。还约谈了有意进入广州的滴滴、哈罗单车，明确要求短期内不在广州市域内投放自行车。

实际上，对共享单车的管理，远比禁投更加严格。广州市交通委还要求做好现有存量单车的压减工作。

类似的城市还有厦门，2018年1月17日，厦门出台管理新规，共享单车今年控制在15万辆左右，可2017年其全市共享单车的数量最高峰时超过40万辆。这意味着别说新投放，已投放的共享单车还要做“减法”。

北京路边一排共享单车长期无人使用，车座落满灰尘。中新网 吴涛 摄

乱停乱放、数量饱和是禁投原因

多地禁止新增共享单车投放的原因基本一致，就是投放车辆过多，车乱停乱放问题对城市的环境以及交通造成较大影响。

比如此次，深圳市交通委表示，各方认为深圳现阶段主要区域车辆投放基本饱和，热点地区均存在车辆过度投放且规模超过环境设施承载能力，暂不应新增投放。

广州市交通委相关负责人介绍，由于前期企业无序竞投，互联网租赁自行车在广州的投放总量已超出了城市骑行、停放资源承载能力，有关企业现场管理投入跟不上，市有关部门已叫停了企业新车投放。

记者在北京走访发现，不少地铁口共享单车扎堆，虽然有共享单车运维人员在疏散，但因为数量太多，影响到行人通行的情况时有发生。

还有一类共享单车，因为比较小众，长久并不见人使用，但依然占据着路边资源。记者走访时发现，在北京阜成门外大街上，一排智享单车摆放超过两个月，几乎没动过，上面落满灰尘。

资料图：共享单车占用人行道，行人通过艰难。李南轩 摄

如何破解需多方共治

据了解，目前市场上投入共享单车数量最多的是摩拜和ofo，不难看出，禁止投放新增单车的情况下，这两家企业将获得先发优势。最新的数据显示，ofo全球投放车辆为1000万辆，摩拜在全球已经运营超过900万辆单车。

国家行政学院行政法研究中心副主任张效羽接受中新网记者采访时表示，禁止新单车投放有利有弊，在短期内，当地可更好地管理共享单车，但长期看，不利于市场竞争。

张效羽认为，治理共享单车乱象需要多方共同努力，一个基本思路应是“谁违法谁担责”。广东东方金源律师事务所律师金焰认为，在互联网大数据的背景下，政府对各相关行业的监管要及时跟上，立法要先行，更要有前瞻性。

1月份，北京市交通委负责人介绍，共享单车在解决出行“最后一公里”问题的同时，也出现乱停乱放、押金难退等问题，北京市将通过立法解决这些问题。（完）