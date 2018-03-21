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美团拼了：打车业务前三个月零抽成 目标拿下30%市场

美团拼了：打车业务前三个月零抽成 目标拿下30%市场
2018年03月21日 23:57 一财网
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　　整个北京都在等美团和滴滴大战出行，结果美团提前将战场烧到了上海。

　　3月21日，美团打车正式登陆上海，并且提供了出租车及快车两种业务。“零抽成”和发优惠券依然是移动出行市场培养司机和用户的两大法宝。

　　目标是拿下30%的市场

　　第一财经记者昨日第一时间在上海体验了美团打车。如同当年的约车大战，在用户端和司机端美团打车均采取了不同程度的补贴和激励措施。在用户端，前三单用车可以减免14元，这也意味着起步价之内的行程都能免费。与此同时美团还发放了7张3折、7折，减免14元、10元、3元不等的优惠券，且没有使用门槛。

　　记者分别在美团和滴滴上定位了出发地到目的地的距离，同样为快车业务，相同路程滴滴快车不拼车报价为56元，美团在不使用优惠券的情况下需要49元，抵达目的地后减免14元，最终花费30.76元低于预估。

　　司机意味着运力，也是网约车平台的核心竞争力。在争取司机端上，美团早在几个月前就设置了不同的奖励政策，吸引司机加入。在司机石师傅看来，选择美团和滴滴最大的区别在于佣金的多少，当下滴滴收取约22%的抽成费用，而美团上海地区注册的司机，可以获得3个月内零抽成，参照此前南京美团司机抽成8%，也远低于滴滴。

　　据另一位美团司机李师傅介绍，如果司机在每日6点到24点，三个高峰期有一个在线，每日累计在线满10小时每日接够10单，就可以获得600块钱的保底收入，每日流水超过600，还会有额外200元的鼓励。

　　但对于李师傅而言，做美团司机还面临另外一个问题，当下美团打车刚刚上线，仅有快车和出租车两项业务，自己所开的别克商务车在滴滴做专车业务，在美团只能做快车业务，如果没有补贴和佣金优惠，基本上处于赔本跑状态，对于他而言，美团打车业务能够尽快多元化对司机而言可以有更多选择。

　　不少司机反映，目前美团打车业务上线第一天，叫车的乘客数量不及滴滴，但派单速度远高于滴滴。虽然不少司机目前兼任滴滴和美团司机，对于美团打车处于观望态度，但他们普遍表示“希望有竞争进来，这样不会一家独大，一家说了算”。

　　市场流传的消息是，对于美团打车，美团点评CEO王兴的目标是要拿下30%的市场。

　　与就餐场景打通

　　目前上海用户可以通过美团、美团打车、大众点评三个App使用该服务。

　　上海用户打开美团App后，在首页即可看到“美团打车”入口。用户定位起始位置信息后，可选择出租车或快车服务。同时，美团打车还为用户提供了一键同时呼叫快车和出租车的服务。

　　此外，上海用户在美团搜索本地餐饮商户信息时，可以直接通过商家主页面的“打车”入口，跳转到打车服务，无需再手动输入起始地址，减少大量操作成本。

　　而这背后是吃喝玩乐与出行的天然结合优势。

　　有统计数据显示，在美团点评日活跃用户中，30%有出行需求。

　　美团点评进入出行市场背后的逻辑是：美团点评希望在用户生活服务消费前后，顺便用其出行服务，所谓“一体化解决”。用户要消费外卖之外的生活服务，住酒店，吃饭、K歌、看电影等等，都与出行有着不可分割的联系。

　　对于这次打车业务登陆上海，美团点评高级副总裁王慧文表示，美团点评的使命是“让大家吃得更好，生活更好”，美团打车将依照上海市主管部门的要求和指导，积极促进新老业态融合发展。

　　王慧文此前接受第一财经采访时表示，美团点评做打车不是从竞争角度出发，更多看用户的需求和产业格局。“竞争只是这个过程中，我们认为对彼此都有益的事情。”

　　王兴则认为自己做了一个合理的决策，给消费者提供更多的服务。“你希望我们打车业务试点成功了么？希望？那你是代表了大多数消费者的观点。”

　　王兴认为通过非产品竞争力和服务竞争力一家独大可能是短期的，可能会导致团队懈怠，导致消费者、合作伙伴会不满意，最后并不会发展得更好。

美团滴滴打车
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