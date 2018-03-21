洪泰资本将借PE+并购打通投资 盛希泰称下半年融资难

新浪科技讯 3月21日消息，今日由洪泰资本控股主办的2018洪泰春分大会在北京召开。洪泰基金创始人、洪泰资本控股董事长盛希泰在会上对创业者建议，“下半年融资会越来越难，如果需要钱，不要纠结于估值，能拿多少拿多少，有粮草打仗很重要。”

今天的大会，上半场专家解读2018经济大势、政策走势、产业趋势。大会下半场则聚焦赛道与投资策略，大会最后，俞敏洪、盛希泰两位洪泰资本控股创始人分别发表了精彩演讲，解析了洪泰未来发展的重点，并对创业者们提出了新的期望。

自2014年底创立，洪泰一年一年迭代升级。目前，洪泰资本控股的业务也已经由天使、VC向后延伸到PE、并购等领域。

会上，洪泰资本控股管理合伙人汤迎旭表示，A股市场“改革开放”将有利于新技术、新产业、新业态和新模式的发展，洪泰将通过PE+并购策略打通投资通道，分享未来的增值机会。

并购团队阐述了医疗健康领域的投资机会。洪泰在医疗健康领域的投资策略，将按照产业+资本+创新的“赋能式投资”推进。

聚焦文娱的洪泰基金董事总经理金城、聚焦人工智能的执行董事赖蕴琦等，分别阐述了洪泰VC团队在各条赛道的投资策略。

洪泰在文娱领域会坚持四点：顺应历史、紧跟政策、文化自信和跨界整合；洪泰将加强对于先进技术的投资，包括新能源、节能环保、产业效率的提升和新材料等领域；由于劳动力成本上升，技术驱动将带动大量商业与投资机会的出现，洪泰也正在这些领域积极布局。

对于洪泰的未来，俞敏洪表示将在三个方面持续精进：第一，投资不再是简单把钱投出去，既要投，更要管；第二，投资机构的品牌未来将越来越起到决定性作用；第三，未来洪泰要沉气静心、修炼内功、品牌赋能、洞察未来。

盛希泰在演讲中分析了资本市场的变化。他表示，去年金融工作会议到今天是一个历史的分水岭，钱荒正在越来越明显，而洪泰较好地把握好了募资节奏。

“下半年融资会越来越难，如果需要钱，不要纠结于估值，能拿多少拿多少，有粮草打仗很重要。”盛希泰提醒创业者。

他还对创业者们提出了三点希望：一是专注，一个企业成功的原因有很多，但失败的原因如果只有一个的话，就是不专注。一个人不管多么牛X和聪明，静心专注、十年磨一剑是天理。

二是持续学习能力，学习意识、学习方法很重要，更重要的是自我迭代；第三是合伙人意识和分享意识，必须要有聚拢人的能力。

盛希泰表示，洪泰三年建立的最大壁垒就是合伙人，团队非常强大，是区块链思想最好的体现；二是强烈的风险意识和独特打法；三是强大的纠偏能力，自己不较劲不固执；四是强大的投后团队。

盛希泰最后总结道，“洪泰只需要时间，你有这样的自信吗？”(王上)