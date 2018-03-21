傅盛：看好区块链技术 工具角度看非常适合我们

猎豹CEO傅盛

新浪科技讯 3月21日晚间消息，今天，猎豹移动（NYSE: CMCM）联合旗下人工智能公司猎户星空在北京水立方举行“猎豹3.21机器人之夜”发布会，会后猎豹CEO傅盛接受了新浪科技采访，简单谈了谈自己对区块链技术的看法。傅盛表示：“区块链是猎豹非常重要的一个战略方向。不要光看币圈的事，区块链技术可以解决一部分需求，猎豹又是以安全为切入点。以前的应用以后可以用区块链来写。所以从工具角度来看，这个非常适合我们。”

以下为问答实录，由新浪科技整理。

新浪科技：从移动互联网、游戏、出海到人工智能，猎豹一直紧跟科技界发展的潮流，在每一个风口带领公司做转型，没有落下过。现在人人都谈区块链的时刻，猎豹会如何参与进来呢？

傅盛：区块链是猎豹非常重要的一个战略方向，这个不要光看币圈的事，区块链技术可以解决一部分需求，猎豹又是以安全为切入点。以前的应用以后可以用区块链来写。所以从工具角度来看，这个非常适合我们。本质上不可更改的合约是这个时代非常需要的点，猎豹有很多用户，还没有创造充分价值。以后可以让用户成为中心嘛，但是具体来说还是要找到好的应用。我们70%用户都在海外，所以会先在海外尝试。今天那个音箱是有使用区块链技术，就是消费者使用就有积分，这个是在国内推的。这个技术我还是看好的。（辛苓）