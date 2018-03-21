Twitter CEO：比特币10年内将成为互联网上唯一货币

新浪科技讯 北京时间3月21日晚间消息，Twitter CEO杰克·多西(Jack Dorsey)日前表示，比特币的重要性将超过美元，因为它将在10年内成为互联网上的唯一全球化货币。

多西称：“世界最终将只有一种货币，互联网也将只有一种货币。我个人认为，那就是比特币。这种情况可能在未来10年内发生，但也可能来得更快。”

不到10年前，比特币几乎还无人问津。而如今，它却成为在全球范围内广泛交易的资产。去年年初，比特币价格还不到1000美元，而去年12月则创下了19000多美元的新高。虽然今年的价格大幅下滑，但比特币今日价格仍高于9000美元。

除了担任Twitter CEO，多西还是美国移动支付公司Square的CEO。因此，多西早已积极参与比特币交易。

去年11月，Square开始支持比特币买卖，但仅限于特定测试人群。今年2月初，Square开放该功能，大部分用户都可以通过Square买卖比特币。2月底，多西又表示，Square不仅将继续支持比特币交易，还要继续深耕相关技术。

多西在Square第四季度财报电话会议上称：“对于我们而言，比特币并不局限于买和卖。我们确信，对于我们这个行业而言，它是一项革命性技术。我们希望以尽可能快的速度来了解它。”

多西周二承认，比特币目前还不具备成为一种有效货币的能力。他说：“比特币目前发展得还很慢，价格也高，但随着越来越多的人拥有它，这些障碍都将不复存在。”(李明)