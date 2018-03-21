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腾讯高管解读第四季度财报：2018年加大支付业务投入

腾讯高管解读第四季度财报：2018年加大支付业务投入
2018年03月21日 22:24 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月21日晚间消息，腾讯（00700.HK）公布截至2017年12月31日未经审核的第四季度综合业绩及经审核的全年综合业绩。财报显示，2017年第四季度，腾讯总收入为人民币663.92亿元（101.61亿美元），比去年同期增长51%。公司权益持有人应占盈利207.97亿元人民币，比去年同期增长98%。

　　财报发布后，腾讯董事长兼CEO马化腾、总裁刘炽平、首席战略官詹姆斯·米歇尔（James Michelle）及CFO罗硕瀚等公司高管召开了财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

　　以下即为本次电话会议问答环节主要内容：

　　摩根士坦利分析师Grace Chen：公司加快了在电商和零售领域的投资，线下的投资，比如对永辉超市，家乐福，万达和海澜之家的投资，主要出于什么考虑？是否有利于公司智慧零售的策略？未来会否有更多投资？原因是什么？第二个问题，公司支付业务四季度营收占比达到21%，利润率达到23%，根据我的计算，创造了历史新高，请问主要驱动因素是什么？公司支付业务的变现进度如何？对公司整体利润率的影响如何？

　　刘炽平：智慧零售的目的是为零售商户赋能，也同时会提高腾讯在零售行业的地位。相信会对公司的支付，广告，云计算业务产生积极影响，同时由于智能手机的广泛应用，智慧零售将帮助商户为用户提供更为优质的O2O购物体验，为双方创造价值。腾讯希望通过不断加大投入来提升公司智慧零售的策略，比如有一些时候，零售商会对与我们的合作比较犹豫，因为他们不知道合作的前景如何，这种模式会否成功，那么我们会提议向其投资，借以表示腾讯的合作诚意和一荣俱荣的态度。而大多数情况下，零售商不需要资本合作，因此合作就仅限于商业领域。

　　詹姆斯·米歇尔：支付业务营收的成长主要有这样几个因素，一是个人转账费用的增加，二是商户转账的增加，三是利率收入，这一部分受监管影响，四是金融服务，比如小额贷款。利润率提高的原因一是规模效应，二是高利润率产品贡献营收的增长，三是促进某些业务的发展，比如利用财付通进行信用卡还款。另一方面， 我们认为这还是一个成长型市场，腾讯将继续拓展业务并提高市占率，今年将继续在支付业务上加大投入，争取更多用户的使用，而这将有可能对利润率造成负面影响。 我们可能会注意到竞争和补贴对利润率产生的短期影响，但我们更应该从大局着眼，而大局就是中国是世界上移动支付发展最成功的市场，因为这个市场上有两个非常大的公司为争取市场应用而竞争。无论是过去还是未来，这类竞争都会令利润率产生波动，但是由于我们与竞争对手，消费者，商家的共同努力，创造了移动支付领域最大的市场机会，也为世界创立了最成功的范例。(天恒)

腾讯刘炽平财报
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