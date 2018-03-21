美团打车VS滴滴外卖 争夺次级流量入口大战一触即发

本报记者 郭梦仪 北京报道

3月21日，美团网发布消息称，美团打车登陆上海，上线了出租车及快车两种业务，上海用户可以通过美团或美团打车APP体验。在上海地区注册的美团司机，可享受开站三个月内“零抽成”。这意味着继南京首站之后，美团打车跨出了布局全国市场的第一步。之前有媒体报道，美团打车于3月16日正式登陆上海、成都、温州、厦门等七座城市。有趣的是，与此同时，一则“滴滴骑手招募令”也在网上流传开来。

另一方面，3月19日，滴滴新型供应链金融资产支持证券（ABS）取得上海证券交易所无异议函，获批储架发行额度为100亿元，该项目为全国交通出行领域新型供应链首单ABS，首期拟发行规模3亿元。

据《中国经营报》记者了解，本次ABS融资依托于滴滴出行生态内相关业务板块，以业务链条中的合作伙伴汽车租赁公司向司机出租车辆所产生的租赁债权为基础资产，滴滴担任合作伙伴的代理原始权益人，负责协调租赁公司，统一面向资本市场进行证券化融资。

滴滴相关负责人表示，募集资金将用于合作伙伴购置新车，进而扩大滴滴平台的运力，带动交通出行生态链企业发展。一位不愿具名的业内人士猜测，此次滴滴募集的资金有可能是为了在外卖领域与美团竞争，为提高运力招募骑手做准备。

在不少业内人士看来，美团和滴滴终有“一战”。“餐饮+出行”一直被认为是非常有利的结合，滴滴的老朋友Uber（优步）便是一例。公开资料显示，早在2014年Uber就在美国推出了外卖业务，至今已至少覆盖全球近29个国家。目前，UberEats（Uber的外卖业务）的市场表现让人惊喜，其增长速度甚至超过了Uber核心的打车业务，其外卖流水占据全球近10%的市场份额。

今日头条（Toutiao）、美团点评（Meituan-Dianping）和滴滴出行（Didi Chuxing）所形成的“TMD”组合一直被视作中国的下一代科技巨头。对此有业内人士评论，滴滴和美团的对战不能单纯从业务角度去思考，二者竞争的背后掩藏着更大的野心——对平台、生态、入口的争夺。

历经多次厮杀后，看似大局已定的互联网餐饮和网约车行业如今又迎来新一轮竞争，滴滴早期投资人王刚在早前的采访中表示，今天美团和滴滴的竞争不仅仅是出行的竞争、外卖的竞争，而是“次级流量入口”之争。

而美团此次布局专车，也正与自身业务紧密结合。美团相关负责人在接受本报记者采访时透露，上海用户打开美团APP后，在首页即可看到“美团打车”入口。用户定位起始位置信息后，可选择出租车或快车服务。同时，美团打车还为用户提供了一键同时呼叫快车和出租车的服务。在支付环节，已领取过优惠券的用户可以直接抵用结算。

此外，上海用户在美团搜索本地餐饮商户信息时，还可以直接通过商家主页面的“打车”入口，跳转到打车服务，无需手动输入起始地址。

据悉，美团打车于去年6月底在上海获得网约车经营线上服务能力认定，同时获得了上海市网络预约出租汽车经营许可。去年12月底，美团APP在全国七个城市接入打车推广链接，包括北京、上海、成都、杭州、温州、福州和厦门。在报名阶段，上海用户和司机报名踊跃，经过一段时间的部署和准备，于3月21日正式登陆上海。