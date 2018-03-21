美团回应打车业务被上海约谈：将按相关法规落实要求

新浪科技讯 3月21日晚间消息，针对美团打车业务被上海约谈一事，美团点评方面回应称，将按照上海网约车和巡游车管理的相关法规，积极落实有关工作要求。

美团打车今日宣布正式登陆上海，上线了出租车及快车两种业务，上海用户可以通过美团或美团打车App体验。在上海地区注册的司机，可享受开站三个月内“零抽成”。

不过在美团打车在上海上线的当日，有媒体报道，上海市交通委、市价检局、市公安局联合对“美团打车”所属的“上海路团科技有限公司”进行了约谈。

上海市主管部门的要求主要为：所有注册车辆和人员必须获得本市网约车相关经营许可证件且正式营运前必须将注册车辆及驾驶员的相关数据接入上海市行业监管平台；合理确定网约车运价，实行明码标价，不得有为排挤竞争对手或者独占市场、以低于成本的价格运营扰乱正常市场秩序等。

美团点评方面称，非常重视上海市主管部门提出的指导意见，将按照上海网约车和巡游车管理的相关法规，积极落实有关工作要求。此前已经完成了网约车相关数据信息的测试对接工作，将进一步确保实际运营数据上传。同步也将积极与管理部门对接，完成巡游车相关数据的对接和打车软件功能的设定。(张俊)

以下为美团点评回应全文：

针对上海市主管部门提出的指导意见，我们非常重视，将按照上海网约车和巡游车管理的相关法规，积极落实有关工作要求。此前我们完成了网约车相关数据信息的测试对接工作，将进一步确保实际运营数据上传。同步也将积极与管理部门对接，完成巡游车相关数据的对接和打车软件功能的设定，在经营过程中，美团打车也将切实履行企业管理主体责任，确保依法依规开展网约车服务，为上海市民美好出行贡献一份力量。