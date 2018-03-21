金山软件发财报:全年营收51亿 金山云营收同比增八成

新浪科技讯 3月21日晚间消息，金山软件发布2017年全年及第四季度财报。财报显示，金山软件2017年全年营收达人民币51.81亿元，同比增长35%。金山云全年营收为13.33亿元，同比增长81%。在第四季度，金山云收入达到4.02亿元，占金山软件总营收占比持续提升到29%。

不久前，金山云完成D系列多次融资，融资总额和估值分别达到7.2亿美元和23.73亿美元。

据悉，在过去一年，金山云主要聚焦视频、游戏、政企、金融、医疗等领域的客户。在视频领域，推出了“AI画质+”图像增强技术和金山云金睛平台，可广泛用于视频企业运营效率提升和塑造云管端一体化智慧城市解决方案。在游戏领域，推出了智能推荐平台，可通过智能算法对玩家数据进行精准细分。

金山云表示，目前游戏云业务正在探索区块链技术在游戏中的应用，加速扩建游戏生态圈。

去年下半年，阿里云和腾讯云加大了投资力度，华为云也强势入局，而青云、华云等玩家也展开了新一轮融资。公有云市场竞争正在加剧，业内认为已进入洗牌期。

不久前，金山云CEO王育林在接受新浪科技采访时表示，公有云市场正处在发展的黄金期，竞争虽然正在加剧，但前三的市场格局已经确定，至于四五名需要靠实力来竞争。

他认为，百度和京东等互联网公司存在制胜的机会，而华为、浪潮等IT厂商，因具备实力和财力，同样不可小视。而对于新入局的玩家，则需要比头部玩家付出更多的资源和时间，“他们可能真的要花更长的时间才能做到”。在他看来，云计算行业遵循二八原则，头部玩家占据了绝大多数客户，但大公司不会将云计算交给单一厂商，所以行业维持在四五家属于良性竞争。

王育林称，未来将进一步加快海外布局，拓展欧洲、北美、东南亚等海外市场。(韩大鹏)