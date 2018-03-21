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知情人士称扎克伯格将在24小时内回应信息泄露事件

知情人士称扎克伯格将在24小时内回应信息泄露事件
2018年03月21日 18:58 新浪科技
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Facebook CEO马克·扎克伯格Facebook CEO马克·扎克伯格

　　新浪科技讯 北京时间3月21日晚间消息，据国外媒体报道，知情人士今日称，Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)将在未来24小时内对近日曝光的信息泄露事件发表声明。

　　Facebook上周承认，数据分析公司Cambridge Analytica在2016年美国总统大选前违规获得了5000万Facebook用户的信息，并成功地帮助特朗普赢得了美国总统大选。

　　该事件曝光后，Facebook遭到了用户、业界和监管者的强烈指责，并导致Facebook股价大跌。今日，Facebook还因此遭到了投资者的集体诉讼。

　　知情人士称，该事件曝光后，扎克伯格最初专注于如何解决该问题，而不是急于向外界解释。为此，这就留下一个让外界质疑的“空白期”。在该期间内，Facebook不但遭到了用户和业界的指责，也遭到了英国和美国监管部门的调查。

　　知名科技投资者詹森·卡拉卡尼斯(Jason Calacanis)周一向CNBC表示，扎克伯格在处理此次危机时表现得很糟糕，应该尽早让位于首席运营官(COO)雪莉·桑德伯格(Sheryl Sandberg)。

　　到目前为止，扎克伯格尚未对该事件发声。为此有媒体认为，扎克伯格欠公众一个道歉。昨日还有报道称，在内部的调查结果出炉前，扎克伯格和桑德伯格不会对此表态。(李明)

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