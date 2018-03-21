欧盟明日公布新征税方案：对谷歌等科技公司征税3%

新浪科技讯 北京时间3月21日晚间消息，据路透社报道，欧盟将于明日公布向大型科技公司征收营业税的新方案，谷歌和Facebook等美国大型科技公司都将受到该方案的影响。

据路透社之前获得的一份法律草案显示，欧盟拟对谷歌和Facebook等美国大型科技公司征收3%的营业税。

如果新方案获得欧盟成员国和立法人员的支持，则欧盟将对全球营收超过7.5亿欧元(约合9.19亿美元)、每年在欧洲的应缴税营收超过5000万欧元(约合6152万美元)的大公司，征收3%的营业税。

除了谷歌和Facebook，Uber、Airbnb和亚马逊等美国其他大型科技公司也可能受到这一新税种的影响，因为新税种将在欧盟的28个成员国实施。

当然，要成为正式的法律，该征税方案需要得到所有欧盟成员国的同意。有业内人士称，该方案可能会遭到欧盟成员国中小国家的反对，因为它们担心自己对跨国公司的吸引力降低。

之前，欧盟许多成员国抱怨谷歌等大型科技公司通过把利润转移到爱尔兰和卢森堡等低税率国家而避税。2016年8月，欧盟曾裁定苹果公司在爱尔兰非法逃税153亿美元，苹果必须要将这部分税金返还给爱尔兰政府。(李明)