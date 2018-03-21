美团打车在沪上线首日被约谈：司机秒接单不现身

原标题：美团打车在沪上线首日：司机秒接单不现身 三部门联合约谈

来源：东方网

东方网记者王佳妮3月21日报道：美团打车今日（21日）正式登陆上海，上线了出租车及快车两种业务。上海用户可以通过美团或美团打车APP体验。然而，上线首日，不少市民却遇上了“秒接单却久久上不了车”的尴尬处境。此外，上海市交通委、市价检局、市公安局今天还联合对“美团打车”所属的“上海路团科技有限公司”进行约谈。

司机秒接单半小时不现身

图片说明：张女士尝试用“美团打车”，司机秒接单后迟迟不现身。

“13：15下单的，司机秒接单，但过了10分钟，美团App上车辆仍显示为原来下单时候的位置，完全没动。我打了三次电话给司机，也毫无反应。”市民张女士在接受东方网记者采访时介绍了自己的无奈经历。一直到13：45，这位司机依旧没有任何回应，而张女士若是选择取消订单，则需支付4元。“乘坐网约车次数也挺多的，从来没遇到过这种情况。”

图片说明：十几分钟过去，司机依旧在接单地点，完全没有移动。

东方网记者了解到，张女士所述情况并非个案。不少市民今日在使用“美团打车”App时遭遇了类似情况。对此，有部分市民猜测，可能是由于司机为抢奖励或是平台刷单所致。

在沪上线首日，“美团打车”一边面临的是市民尴尬遭遇，而另一边则是上海市交通委、市价检局、市公安局联合对其进行约谈。

东方网记者在约谈现场了解到，上海市交通委依据《上海市网络预约出租汽车经营服务管理若干规定》及行业管理规范，再次重申了相关工作要求。明确要求“美团打车”所属的“上海路团科技有限公司”在上海正式开展网约车经营活动时，所有注册车辆和人员必须获得上海网约车相关经营许可证件且正式营运前必须将注册车辆及人员的相关数据接入上海行业监管平台。“美团打车”平台不得向未获得许可证件的人员和车辆提供注册、发布召车信息并从事营运活动。

东方网记者还从上海市交通委获悉，按照上海网约车管理的相关法规规定，鉴于目前“美团打车”平台的相关数据信息尚未按规定接入上海网约车行业监管平台，应当立即予以整改，接入相关数据。

图片说明：上海市交通委、市价检局、市公安局今天还联合对“美团打车”所属的“上海路团科技有限公司”进行约谈。

严禁扰乱市场打“价格战”

不少细心市民还发现，“美团打车”优惠不少。市民林先生就算了笔账，从晋元高级中学打车至世博村路附近，“滴滴出行”的快车费用为67元，“美团打车”快车费用为65元，然而后者有各类优惠活动，如前三单减免14元等。

图片说明：“美团打车”App显示前3单，每单减14元。

对此，市交通委也在约谈中明确要求，路团科技公司应当合理确定网约车运价，实行明码标价，不得有为排挤竞争对手或者独占市场、以低于成本的价格运营扰乱正常市场秩序、损害国家利益或者其他经营者合法权益等不正当价格行为，不得有价格违法行为。公布的宣传广告中不得出现类似“一元钱出发”、“低价出发”等误导消费者行为、涉及低价恶性竞争的有关内容，已经发布的类似宣传广告应当予以撤销。

此外，约谈还要求路团科技公司现已设置的巡游出租汽车打车软件，按照有关规定不得具备类似“感谢费”等加价功能和司机端目的地显示功能，在相关巡游出租汽车车辆和司机注册信息尚未接入本市出租汽车信息服务平台，无法实现“接单顶灯状态转换”、“注册信息合法性比对”、“载客状态停止发送召车信息”等三大功能之前，不得开启巡游出租汽车打车软件营运业务，现已上线营运的应当立即予以整改。