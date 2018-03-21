蚂蚁金服与Emtek的电子钱包落地:被称为印尼版支付宝

新浪科技讯 3月21日下午消息，蚂蚁金服与印尼Emtek集团联合推出的电子钱包DANA正式上线。DANA又被称为“印尼人的支付宝”，将为超过5000万的印尼BBM（当地第二大聊天工具）用户提供数字支付和金融服务体验。

通过DANA钱包，印尼用户能方便地进行缴手机费和固话费、缴付水电费、缴纳社保、账单分期等等常见电子钱包服务。后续，DANA还将出现在当地电商平台Bukalapak以及电影购票平台Tix.ID.上，并进一步拓展到买机票、买团购券、实体店到店支付等更多场景。

移动支付在印尼还没有普及。早在2014年，印尼央行就开始提倡打造“无现金国家”，而调查机构Provetic的数据显示，尝试过无现金交易的印尼人，大部分还是会抱怨其中存在不便，主要原因是相关渠道和设施不够充足。

拥有2.6亿人口的印尼，是“一带一路”沿线的重要国家，也是这两年互联网用户增长速度最快的国家之一。数据显示，2017年印尼智能手机用户过亿，仅次于中国、印度和美国，位居全球第四，增长潜力强劲。去年4月，蚂蚁金服和印尼第二大媒体集团Emtek建立合作公司，并共同开发移动支付产品，为印尼用户提供数字普惠金融服务。

早在2015年，支付宝就开始与印度的合作伙伴一起，输出支付宝的风控和技术能力，探索出“Paytm模式”。此后，在泰国、菲律宾、印尼、马来西亚、巴基斯坦等“一带一路”沿线国家和地区，蚂蚁金服将继续探索当地的本地电子钱包。(王上)