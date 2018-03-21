QQ号注销功能再次下线 腾讯：是灰度测试

近日，许多网友发现QQ号能注销了。不过从今天起，QQ号的注销功能再次下线。对此，腾讯方面表示，这是QQ团队对QQ账号注销功能的灰度测试。为了给用户更好的使用体验，已在3月21日暂时下线了该功能，将在进一步优化体验后，再次上线。

此前，有用户表示QQ上线了注销功能。用户可以前往“设置-帮助-基础功能-QQ账号如何注销-点击此处”或“通过手机客户端扫描指定二维码”，按照提示填写相关信息，提交QQ号码注销申请，等待客服审核。审核通过后，QQ号即被注销。

不过北青报记者发现，昨天起，该功能已经下线。对此，腾讯方面回应称，近日，QQ团队对QQ账号注销功能进行了灰度测试，收集到了参与用户对该功能的许多反馈。为了给用户更好的使用体验，我们在3月21日暂时下线了该功能，将在进一步优化体验后，再次上线。

北青报记者发现，目前QQ号如长时间不登录也会被进行回收。普通QQ号码注册后3天未登录；注册后24小时内登录，45天未登录；3个月未登录，号码都可能被回收。QQ靓号会员业务到期超过90天未续费，该号码即会被系统回收。需要注意的是，账号一经回收，帐号里面的所有资料都会被清空，包括但不限于Q点Q币、财付通余额、理财产品和其他虚拟财产等，同时也将终止QQ帐号相关的服务协议。

根据工信部2018年年初公布的《电信和互联网用户个人信息保护规定》(工业和信息化部令第24号)第九款第四款规定：“电信业务经营者、互联网信息服务提供者在用户终止使用电信服务或者互联网信息服务后，应当停止对用户个人信息的收集和使用，并为用户提供注销号码或账号的服务。”今后，不止QQ号，几乎所有网站、APP的账号均可注销。

此前，腾讯方面已经允许用户注销微信号。用户进入账号与安全页面-微信安全中心-点击注销账号。注销申请提交后，在几秒钟之内账号会被强迫下线，并保留60天反悔期，在这60天之内再次登录该账号，注销则会终止；若确定需要注销，在60天内不登录该账号即可确保注销完成。注销后号内所有数据都会被情空，且无法恢复账号。需要注意的是，注销成功后，他人无法修改/设置成该微信号。（北青报记者 温婧）