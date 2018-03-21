媒体称阿里巴巴与京东最快六月“回A”发行CDR

据财新报道，近日，多位市场人士称阿里巴巴和京东将成为首批CDR试点公司。阿里巴巴和京东已经就国内发行CDR确定了保荐机构，其中阿里巴巴方面保荐机构为中信证券。亦有接近阿里的市场人士指出由于阿里巴巴CDR发行规模较大，不排除还会再选一家联席保荐机构。中金方面表示正在积极争取。京东CDR发行的保荐机构则是华箐证券、中信建投证券，华泰联合担任财务顾问。

近期，包括中国存托凭证（CDR）在内的许多中国经济热词成了关注焦点。分析人士指出，CDR如能正式施行，将对中国投资者、上市企业、中国股市乃至中国经济都有促进作用，有望推动中国资本市场加速向成熟嬗变。

据了解，与此事相关，百度、腾讯、京东等在美上市的中国新经济企业均已表达了回归中国A股的兴趣和意愿。

美国金瑞基金首席投资官布伦丹·埃亨表示，CDR制度创新合理可行，中国数亿消费者和互联网用户将有机会分享这些企业以及相关领域的成长机会。

美国罗森布拉特证券公司董事总经理、中国区研究主管张俊说，近些年中国涌现出一批包括互联网企业在内的优秀新经济企业，但大部分到海外上市， “优秀的中国科技企业一旦通过CDR方式回归A股，将具有重要的标志性意义，预示着未来中国资本市场发展将与国内经济结构更加匹配”。

黄河说，将来CDR运作成熟，还可以吸引外国优秀企业到中国A股上市，进一步提高中国资本市场活力和吸引力。

新浪科技就此事向阿里巴巴及京东方面询问，京东表示，已注意到媒体关于资本市场政策变化的报道，也在积极关注此事，如果政策允许，京东也非常有意愿回归国内市场实现两地上市；阿里巴巴方面表示，在去美国上市那一天就说过，只要条件允许，我们就回来。这个想法没有变化过。