蚂蚁基金违规销售 浙江证监局责令其改正

新浪科技讯 3月21日下午消息，浙江证监局3月20日发布公告称，蚂蚁（杭州）基金销售有限公司的“财富号红包活动”存在以送现金红包方式销售基金的行为，要求该公司采取责令改正措施。

浙江证监局要求该公司应严格对照《证券投资基金销售管理办法》等法律法规，全面开展自查自纠，进一步提高对违规销售行为的认识，提升合规管理水平，切实将投资者适当性管理工作落实到位。

以下为公告全文：

关于对蚂蚁（杭州）基金销售有限公司采取责令改正措施的决定

蚂蚁（杭州）基金销售有限公司：

经核查，我局发现你公司“财富号红包活动”存在以送现金红包方式销售基金的行为。

上述行为违反了《证券投资基金销售管理办法》(证监会令第91号）第八十二条第二项的规定。根据《证券投资基金销售管理办法》第八十七条的规定，决定对你公司采取责令改正的监督管理措施。你公司应严格对照《证券投资基金销售管理办法》等法律法规，全面开展自查自纠，进一步提高对违规销售行为的认识，提升合规管理水平，切实将投资者适当性管理工作落实到位。

如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

浙江证监局

2018年2月24日