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美团打车登陆上海首日多重奖励 不少滴滴司机跳槽

美团打车登陆上海首日多重奖励 不少滴滴司机跳槽
2018年03月21日 12:10 界面
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　　来源：界面新闻 作者：林北辰 罗松松

　　3月21日，酝酿已久的美团打车正式进入上海，标志着继南京试水之后，和目前一家独大的滴滴展开全面交锋。

　　界面新闻记者第一时间在上海体验了美团打车。美团打车界面与滴滴出行类似，能够显示附近车辆与行程。与滴滴稍有不同的是，美团打车App显示的车辆信息隐去了车牌号前三位，只为乘客显示了乘车车辆的车牌号后三位。

　　上午9:30，系统显示接单的该美团司机已经完成了4单行程。司机告诉界面新闻记者，今天许多使用美团接单的司机都是原来的滴滴司机，由于美团对司机补助多，许多没有和滴滴签定排他协议的司机都选择了倒向美团。

　　目前，美团打车的优惠是“上海开城无忧保障奖”，“日期从3月21日起，要求司机每天至少完成10单，且早上6点到晚上12点之间保证至少10小时在线，连续考核6天，取消订单最多十单，不刷单，不作弊，考核通过，就能获得如下优惠：每天(收入)不足600元，美团打车给补足到600元，超过600元，则再多奖励200元。”

　　“月入两万不是梦。”美团打车在一份发给司机的公告中表示。

　　然而，司机同样表示，许多从滴滴转向美团的司机并没有直接和美团签下合同，而是选择先使用美团一阵时间，观望之后再决定何去何从。

　　根据司机介绍，美团对司机早高峰接单有第一单奖励10元、第二单奖励8元的补助，平台的抽成也比滴滴更低。

　　滴滴目前针对快车、专车的抽成比例约为20%。美团打车方面表示，此前在南京对司机的抽成为8%，在上海地区注册的司机，可享受开站三个月内“零抽成”。

　　对于乘客来说，美团推出了未设使用门槛的满减券，最高达14元。这就意味着，3月27日之前使用美团打车，起步价之内的行程都能免费。美团打车表示，上海站报名用户数量突破20万。

　　界面新闻记者证实，使用优惠券支付，两次起步价内的行程均不需要付费。

　　当天，界面新闻记者也打了一趟滴滴，上午10点半左右，系统显示有超过10人在排队，司机向乘客表示，她原本是做专车的，因为有事想要回家，才做了一单拼车。

　　她向记者表示，她在一个星期前已经下载了美团打车的App，并且已经将身份证、驾照和行驶证上传到系统，并且已经通过认证。“昨晚打开时还不能用，今天才知道可以用，有竞争才好，滴滴一家独大不好。”这位司机表示，滴滴专车平均每个单都要抽成23%左右。

　　另外，根据界面记者的发现，滴滴并没有在这一天对司机进行大力补贴。滴滴司机端App上列出的3月21日的优惠有：早高峰冲单奖【最高35元】、晚高峰冲单奖【最高50元】、夜高峰冲单奖【最高50元】，想要拿到这些奖励需要在规定时间内完成一定数量的指派单数。这些优惠和往日并没有太大区别。

　　今年1月，美团打车的相关负责人表示，美团打车在南京和上海已经获得了《网络预约出租汽车经营许可证》，而根据美团打车App上的信息，美团打车还将于近期登陆成都以及北京。

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