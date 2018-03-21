她是“谷歌之母”，一边生娃一边搞定谷歌87%的利润

本文来自吴晓波频道

提起谷歌，你也许会先想到两位创始人拉里·佩奇、谢尔盖·布林及前CEO埃里克·施密特，他们仨被称为是创造了谷歌硅谷神话的“三驾马车”。

成功马车的背后，一定有一个成功的喂马人。

这个喂马人，便是谷歌旗下YouTube现任CEO苏珊·沃西基，极少在新闻中露面的她，被媒体称为“你从未听说过的最重要的谷歌人”。

从1999年加入仅有15名员工的谷歌，沃西基陪伴谷歌从一家车库创业公司成长为全美最大的科技公司，而她做出的最突出贡献，就是“挣钱”。谷歌87%的利润，都由她管理的部门产生。因此，她也被大家称为“谷歌女财神”。

本期趣商业，我们就来讲讲这位神秘谷歌女财神的故事。

2014年，沃西基受邀在约翰霍普金斯大学的毕业典礼上发表演讲，彼时的的沃西基刚成为YouTube首席执行官，她向这群年轻的毕业生讲述了自己在谷歌的故事，并分享了自己的人生感悟：

①设定可实现的目标十分重要。

②你必须在没有完美信息的情况下做决定。机会很少会以完美方式出现在你的面前，就像放在扎有蝴蝶结的精美礼品盒中，你打开，然后满心欢喜。相反，好的机遇，都很杂乱，令人困扰，难于辨别，风险很大，挑战不小。你需要在没有完美信息的情况下做出决定。谷歌给我的这种机遇，看起来像是独一无二的。

③当你失败时，承认失败，并借此成长。世界瞬息万变，意味着没人知道正确答案，每个人都可能遭遇失败。当我们意识到事情行不通需要改变战略时，我们都会有一种本能的抵制情绪，其实我们最需要的是拥抱它、接受它。越早调整，就越早走上正轨。

④不要过度计划你的生活。生活不会按照你的计划按部就班地前进。只是当机会来到时你要勇敢地抓住它！