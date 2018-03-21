星合资本郭宇航：币圈与链圈应走向共识

新浪科技讯 3月21日上午消息，在鸿泰基金春分大会上，星合资本董事长，点融创始人、联席董事长郭宇航出席并演讲，他分享的题目为《区块链——走向共识》。郭宇航分析了比特币的价值以及存在的问题、区块链的应用场景以及如何解决共识问题。

在郭宇航看来，币圈与链圈泾渭分明，但是币圈与链圈应该走向共识。郭宇航认为，财富效应可以让币圈和链圈的人走向共识，这也是当前主要的链接点。

在谷歌上，区块链的搜索不温不火。但百度上，关于区块链的搜索指数在攀升。今天，比特币又上涨了，达到9000美元了。比特币究竟值多少？郭宇航从比特币分布、使用场景、新入趋势、虚拟币理的黄金四个方面解释了比特币的价值。

郭宇航指出，不推荐个人去参加ICO的项目，但是可以去了解区块链及虚拟货币。在通货膨胀的委内瑞拉，虚拟货币上一种福利。数字钱包之于智能手机用户，就是新时代的瑞士银行账号。

Mt GOX门头沟事件，曾被以为是比特币的丧钟。尼采说过，那没能杀死我的，会让我更强大。郭宇航坦言，比特币确实存在几个诟病：安全问题是根本问题，非法交易道德问题，能耗是经济问题。分叉与回滚是本质问题。

“目前，全球已经有1900种数字货币，数千个项目在ICO，10万个项目拟ICO。但ICO像潘多拉的盒子，一旦打开，很难去关闭。”郭宇航说道。

“2018年，九成新币破发。但是，互联网也经历了这种大破发的时期。”郭宇航对数字货币的市场表现有四个展望：快牛慢熊、波动常态、投机主流。

“3点钟群里的大佬，更多的是对财富的追求，而非对技术的敬仰。”郭宇航说道，“区块链搅动VC、PE，但是朱啸虎与陈伟星的观点都不是完全赞同。”

区块链到底能做什么？郭宇航认为有六个方面的可能性：通证计量贡献、记账取代支付、数据分布存储、行为获取奖励、代码就是法律、社群代替公司。

区块链底层结构如何解决共识问题？郭宇航指出，应该用数学方式解决决策问题、用多中心方式解决对账效率问题、用全球计算机的力量解决安全问题。在他看来，完美区块链项目是不存在的。所有的技术最终要靠流量和用户来实现。

郭宇航希望区块链技术能挑战BAT，他希望以后有更多的公司打破这些垄断。在他看来，一些场景会容易落地，比如金融、存证、版权、游戏、未来万物上链。

但郭宇航说道，区块链也存在局限，比如只认数字签名不认人、无法考证当事人的真实意图。所以，通证经济学让一切都有代价，因为免费是世界上最昂贵的东西。

讲到全球火热的区块链技术，郭宇航说，中国和硅谷同样的火热，但是不同的场景。硅谷虽然也热衷于发币，但是，更多的人投入了底层技术的开发。

在监管上，郭宇航认为，必须拥抱监管，他看到一个变化：“各国从观察到出手，全球各国均在收紧监管，小国先试，大国跟随”。在中国，对区块链创业的建议是：一、不要涉众；二、服务实体；三、拥抱监管。(王上)