新浪科技> 互联网> 百家争鸣 各界热议区块链专题 > 正文

星合资本郭宇航：币圈与链圈应走向共识

星合资本郭宇航：币圈与链圈应走向共识
2018年03月21日 12:29 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 3月21日上午消息，在鸿泰基金春分大会上，星合资本董事长，点融创始人、联席董事长郭宇航出席并演讲，他分享的题目为《区块链——走向共识》。郭宇航分析了比特币的价值以及存在的问题、区块链的应用场景以及如何解决共识问题。

　　在郭宇航看来，币圈与链圈泾渭分明，但是币圈与链圈应该走向共识。郭宇航认为，财富效应可以让币圈和链圈的人走向共识，这也是当前主要的链接点。

　　在谷歌上，区块链的搜索不温不火。但百度上，关于区块链的搜索指数在攀升。今天，比特币又上涨了，达到9000美元了。比特币究竟值多少？郭宇航从比特币分布、使用场景、新入趋势、虚拟币理的黄金四个方面解释了比特币的价值。

　　郭宇航指出，不推荐个人去参加ICO的项目，但是可以去了解区块链及虚拟货币。在通货膨胀的委内瑞拉，虚拟货币上一种福利。数字钱包之于智能手机用户，就是新时代的瑞士银行账号。

　　Mt GOX门头沟事件，曾被以为是比特币的丧钟。尼采说过，那没能杀死我的，会让我更强大。郭宇航坦言，比特币确实存在几个诟病：安全问题是根本问题，非法交易道德问题，能耗是经济问题。分叉与回滚是本质问题。

　　“目前，全球已经有1900种数字货币，数千个项目在ICO，10万个项目拟ICO。但ICO像潘多拉的盒子，一旦打开，很难去关闭。”郭宇航说道。

　　“2018年，九成新币破发。但是，互联网也经历了这种大破发的时期。”郭宇航对数字货币的市场表现有四个展望：快牛慢熊、波动常态、投机主流。

　　“3点钟群里的大佬，更多的是对财富的追求，而非对技术的敬仰。”郭宇航说道，“区块链搅动VC、PE，但是朱啸虎与陈伟星的观点都不是完全赞同。”

　　区块链到底能做什么？郭宇航认为有六个方面的可能性：通证计量贡献、记账取代支付、数据分布存储、行为获取奖励、代码就是法律、社群代替公司。

　　区块链底层结构如何解决共识问题？郭宇航指出，应该用数学方式解决决策问题、用多中心方式解决对账效率问题、用全球计算机的力量解决安全问题。在他看来，完美区块链项目是不存在的。所有的技术最终要靠流量和用户来实现。

　　郭宇航希望区块链技术能挑战BAT，他希望以后有更多的公司打破这些垄断。在他看来，一些场景会容易落地，比如金融、存证、版权、游戏、未来万物上链。

　　但郭宇航说道，区块链也存在局限，比如只认数字签名不认人、无法考证当事人的真实意图。所以，通证经济学让一切都有代价，因为免费是世界上最昂贵的东西。

　　讲到全球火热的区块链技术，郭宇航说，中国和硅谷同样的火热，但是不同的场景。硅谷虽然也热衷于发币，但是，更多的人投入了底层技术的开发。

　　在监管上，郭宇航认为，必须拥抱监管，他看到一个变化：“各国从观察到出手，全球各国均在收紧监管，小国先试，大国跟随”。在中国，对区块链创业的建议是：一、不要涉众；二、服务实体；三、拥抱监管。(王上)

我要反馈
相关专题： 百家争鸣 各界热议区块链
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有