5000万用户信息疑被政治利用 Facebook面临生存危机

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【环球时报驻美国特约记者 孙卫赤】“脸书面临生存危机”，美国有线电视新闻网(CNN)19日如此评论脸书正面临的境地。近日，美国媒体在深挖特朗普“通俄门”事件时捎带出来的一则消息引起美国政界和科技界震动，甚至引起欧洲反应：5000万美国脸书用户信息被一家公司掌握，用于帮助特朗普在2016年赢得大选。虽然脸书自我辩解并把责任推到了英国公司“剑桥分析”身上，但舆论认为，此事对脸书品牌造成巨大伤害，脸书被认为是“易受政治团体操纵的平台”。此次事件也促使西方舆论呼吁通过立法监管保护个人隐私与数据共享。

3月17日，脸书宣布暂时封杀两家裙带机构，一个是为全球官方机构提供数据分析和战略决策的“战略沟通实验室”，另一个是其下属机构数据分析公司“剑桥分析”，该公司位于伦敦，却由特朗普的前助手班农和共和党金主罗伯特·默瑟出资创立，曾因在英国“脱欧”公投上的民意分析出名。

据美国《纽约时报》和英国《观察者报》介绍，整个事情源起于剑桥大学心理学教授科根。他在数年前研发了一款寄生在脸书平台上运行的心理测试小程序，要求并奖励用户授权该程序获得自己的脸书资料及好友信息。脸书公司称，共有27万脸书用户下载使用了该应用。但通过滚雪球的方式，该程序最终得到了脸书5000万名美国用户的资料，并私自将数据卖给了“剑桥分析”。5000万人接近脸书美国活跃用户总数的1/3，美国选民总人数的1/4。据报道，“剑桥分析”利用获取的用户资料建立分析模型，精确推送信息甚至是假信息，从而影响用户的选择，帮助特朗普赢得了2016年大选。

据《纽约时报》20日报道，脸书公司首席信息安全官将辞职。脸书用户信息外泄的消息被披露后，引发监管疑虑，市场反应强烈，脸书股价19日重挫6.8%，20日开盘后继续下行。20日，美国国会议员、欧洲议会和英国议会均要求脸书CEO扎克伯格到场，就用户数据泄露事件作出解释。

欧洲方面也对此做出强烈反应。欧盟委员会19日发表声明称：“从欧盟的角度来看，脸书用户个人数据因为政治目的被滥用，这不可接受。”欧盟信息专员乔罗瓦周一访问美国，讨论此事。20日，英国检方申请对“剑桥分析”公司进行搜查。英国第四频道20日还爆出对该公司负责人尼克斯的暗访，尼克斯对伪装成“斯里兰卡客户”的卧底记者称，他可以“派美女去引诱对方候选人”，或“贿赂对方并拍下视频”。

“问题在脸书，而不是‘剑桥分析’公司”，彭博社20日发文称。CNN19日说，此次数据泄露事件对脸书品牌造成巨大伤害。在此次事件中，美国公众眼中的真正罪魁祸首可能不是“剑桥分析”公司或俄罗斯人，而是脸书本身。

《洛杉矶时报》19日发文称，脸书的用户数据泄露显示其所谓的隐私政策存在极大问题。报道引述美国信息隐私专家莱斯特的话说：“脸书的服务条款对消费者来说没有任何价值，消费者并不知道数据挖掘公司正在访问他们的个人信息。”报道毫不留情地披露了脸书一类公司的赚钱之道，即将用户自我发布的信息视为商品来赚钱。“无论这些公司的隐私政策如何，都可以肯定地说，用户的信息将出于商业或政治目的而被进行买卖。”英国《卫报》20日引述一名脸书公司前员工的话称，将用户信息卖给外部公司是“行业惯例”。

BBC20日引述行业专家的话说，脸书的用户数据一直在被收集和共享。报道称，“数千万脸书用户的资料被用于政治目的，引发了我们对如何使用数据问题的关注。现行法律落后于技术能力，需要通过新的保护措施来解决数据共享问题。”

目前涉事各方均否认有任何违法行为，扎克伯格尚未对此事发表任何评论。脸书公司20日发表声明称，已聘请第三方调查公司到“剑桥分析”公司，调查其是否依旧掌握获得的用户资料，但被英国政府叫停。涉事程序的开发者科根同意接受调查。脸书公司法律顾问称，该事件没有导致“用户信息泄露”，用户在使用相关程序时已同意共享信息。据美国Verge网站报道，脸书公司20日将举行内部会议，讨论此事。